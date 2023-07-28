Fenerbahçe’nin yeni transferi Cengiz Ünder’in maaşı belli oldu!

CENGİZ ÜNDER'İN YILLIK MAAŞI BELLİ OLDU

Yönetim, kapıyı 16 milyon Euro'dan açan Marsilya'yı 9 milyon bonservis, 1 milyon Euro da başarı bonusuna ikna etti. 26 yaşındaki futbolcu, 4 yıllık sözleşme ve başarı primleriyle senelik 2.7 milyon Euro'ya (80 milyon TL) 'Evet' dedi. İsmail Kartal, bizzat arayıp konuştuğu Cengiz Ünder'e oynama garantisi de verdi.