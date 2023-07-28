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Giriş Tarihi: 28.7.2023 10:27 Son Güncelleme: 28.7.2023 10:31

Fenerbahçe'nin yeni transferi Cengiz Ünder'in maaşı belli oldu!

Fenerbahçe’nin yeni transferi Cengiz Ünder’in maaşı belli oldu!

Fenerbahçe'de gözler Cengiz Ünder'e çevrildi. İsmail Kartal’ın forma garantisi verdiği Cengiz, 4 yıllık imza atacak. Milli yıldızın yıllık alacağı ücret de belli olurken, kısa sürede İstanbul'a gelerek imzayı atması bekleniyor.

Marsilya ile yaklaşık 2 haftadır görüşme halinde olan Fenerbahçe, Cengiz Ünder'e imza attırmak için ufak detayların sonuca bağlanmasını bekliyor. İlk 11 seviyesinde oynatacak yerli sorunu yaşayan sarı-lacivertliler, milli futbolcu ile bu probleme noktayı koyacak.

CENGİZ ÜNDER'İN YILLIK MAAŞI BELLİ OLDU

Yönetim, kapıyı 16 milyon Euro'dan açan Marsilya'yı 9 milyon bonservis, 1 milyon Euro da başarı bonusuna ikna etti. 26 yaşındaki futbolcu, 4 yıllık sözleşme ve başarı primleriyle senelik 2.7 milyon Euro'ya (80 milyon TL) 'Evet' dedi. İsmail Kartal, bizzat arayıp konuştuğu Cengiz Ünder'e oynama garantisi de verdi.

8+3'TEKİ EKSİK PARÇA!

Cengiz transferiyle F.Bahçe, Süper Lig'deki 3. yerli oyuncusunu bulmuş oldu. Kartal, Ferdi'ye zaman zaman sağ, bazen de sol bekte görev verecek. Orta alanda Mert Hakan Yandaş ile forma rekabetine girecek olan İsmail Yüksek, bir adım önde duruyor. Sağ kanatta ise Cengiz Ünder ile 8+3 yerli kuralına uyulmuş olacak.



DZEKO'NUN KÜÇÜK KARDEŞİ!

Buca altyapısında başlayan, Altınordu'dan Başakşehir'e, oradan da Roma'ya uçan Cengiz Ünder, İtalya'da F.Bahçe'de forma giyen Dzeko ile takım arkadaşıydı. Bosnalı yıldız, milli futbolcu için "Cengo benim küçük kardeşim" ifadesini kullanarak ona olan sevgisini gösterdi. 26 yaşındaki milli sağ kanat, 2021'de Leicester ile İngiltere Kupası'nı kazandı. Kariyerinde 301 maça çıktı. 57 gol-43 asistle oynadı.

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Cengiz Ünder'in maaşı belli oldu!
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