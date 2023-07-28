Galatasaray’da hasret bitti! Mauro Icardi ve ailesi İstanbul’a geliyor...

PSG İLE 10 MİLYON EURO'DA ANLAŞILDI

3 yıllık imza atacak olan Tangocu, yıllık 10 milyon Euro kazanacak. 30 yaşındaki forvet, Suudi Arabistan'dan Al-Hilal ile Al-Shabab kulüplerinden gelen 20 milyon Euro'luk teklifleri de reddetmişti. Kulübü PSG ile 20 milyon Euro'dan başlayan pazarlıklar 10 milyon Euro'ya sonuçlandı.