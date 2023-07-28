Galatasaray’da hasret bitti! Mauro Icardi ve ailesi İstanbul’a geliyor...

G.Saray taraftarının Mauro İcardi hasreti bitiyor, yıldız futbolcu bu gece İstanbul'a geliyor. Eşi Wanda Nara'nın sağlık sorunları nedeniyle gelişini erteleyen Arjantinli yıldız için özel uçak gönderilirken, İcardi ve ailesi bu gece saat 23.40'ta İstanbul'da olacak.
PSG İLE 10 MİLYON EURO'DA ANLAŞILDI
3 yıllık imza atacak olan Tangocu, yıllık 10 milyon Euro kazanacak. 30 yaşındaki forvet, Suudi Arabistan'dan Al-Hilal ile Al-Shabab kulüplerinden gelen 20 milyon Euro'luk teklifleri de reddetmişti. Kulübü PSG ile 20 milyon Euro'dan başlayan pazarlıklar 10 milyon Euro'ya sonuçlandı.
WANDA NARA MÜJDEYİ VERDİ
Icardi'nin eşi ve menajeri olan Wanda Nara, dün İnstagram hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı. "Tedavine nerede devam edeceksin" sorusuna "Hiçbir ülkede tedavi olmayacağım, Mauro'ya eşlik edeceğim" cevabını veren Nara, "Bir sonraki durağın neresi" sorusuna da "İstanbul" dedi.
BURUK 20 GÜNDE ESKİYE DÖNDÜRECEK
Geçtığımiz sezon attığı 23 golle şampiyonluğu getiren isimlerden olan Mauro İcardi için özel antrenman programı hazırlandı. 30 yaşındaki futbolcunun, eski formunu yakalaması için 20 günlük program uygulanacak ve İcardi %100 hazır hale gelecek...