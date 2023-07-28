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Giriş Tarihi: 29.7.2023 00:03 Son Güncelleme: 29.7.2023 00:32

Son dakika: Ve Mauro Icardi İstanbul'da! İşte ilk sözleri...

Son dakika: Ve Mauro Icardi İstanbul’da! İşte ilk sözleri...

Son dakika haberleri: Galatasaray'ın görüşmelere başlandığını açıkladığı Mauro Icardi, ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi. Binlerce taraftarın karşısına çıkan Icardi, İstanbul'da ilk sözlerini söyledi.

Sarı-kırmızılı ekip, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Mauro Icardi'nin bonservisini almak için Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile anlaşmaya vardı.

Ailesiyle birlikte Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen Arjantinli golcüyü yöneticiler ve çok sayıda taraftar karşıladı.

ICARDI: BOL BOL 'AŞKIN OLAYIM' ŞARKISINI DİNLEYECEĞİZ

Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mauro Icardi: "Geçen sezon eğlendiğimiz gibi bu sezon da çok eğleniriz umarım. Türkiye'nin en büyük kulübündeyim. Burada olduğum için çok mutluyum. Bu sezon da Galatasaray'ın Türkiye'nin en büyük kulübü olduğunu göstermemiz gerekiyor. Maç maç gitmemiz gerekiyor. Geçen sezon da o şekilde şampiyon olduk. Şimdi de böyle yapmalıyız. Birçok gol atacağım. Stadyumda bol bol 'Aşkın Olayım' şarkısını dinleyeceğiz" dedi.

Daha sonra alandan ayrılan Icardi ve ailesi konaklayacakları otele doğru hareket etti.

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Son dakika: Ve Mauro Icardi İstanbul'da! İşte ilk sözleri...
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