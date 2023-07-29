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Giriş Tarihi: 29.7.2023 13:34

Gustavo Henrique'ye Brezilya'dan talip!

Gustavo Henrique’ye Brezilya’dan talip!

Fenerbahçe'de yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen isimlerden Gustavo Henrique için daha önce formasını giydiği Santos, devreye girdi.

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın yeni sezonda kadroda düşünmediği ve takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Gustavo Henrique için ülkesinden Santos devreye girdi.

30 yaşındaki savunmacı, altyapısından yetiştiği ve 2012'den 2020'ye kadar formasını giydiği siyah-beyazlılara dönmeye sıcak bakıyor. Fenerbahçe, geçen sezon kiraladığı Henrique'nin bonservisini zorunlu opsiyon nedeniyle 1.4 milyon Euro'ya satın almıştı. Sarı-lacivertliler, tecrübeli savunmacıyı aynı fiyata satmak istiyor.

Fenerbahçe'de 23 maçta süre bulan Henrique, 3 kez gol sevinci yaşadı. (Fanatik)

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Gustavo Henrique'ye Brezilya'dan talip!
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