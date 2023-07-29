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Giriş Tarihi: 29.7.2023 13:12

İsmail Kartal, 40'ıncı yıl plaketini aldı!

DHA
İsmail Kartal, 40’ıncı yıl plaketini aldı!

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde devam eden toplantıda sarı-lacivertli kulübün Futbol A Takım Teknik Direktörü İsmail Kartal'a kulüpte 40'ıncı yılını doldurduğu için plaket verildi. Teknik direktör Kartal'a plaketini Başkan Ali Koç verdi.

Plaket takdim töreninde konuşan İsmail Kartal, kırk yılın nasıl geçtiğini anlayamadığını aktararak, "İlk imza attığım günü hatırlıyorum. İlk imza attığımda beni Lefter Baba'nın Büyükada'daki evine kaçırmışlardı. Bana öğütler vermişti. Burası şu an bulunduğumuz yer kulüp binamızdı. Rahmetli Semih Bayülken 'Siz şampiyon olamazsınız' demişti. 'Yiyip içip yatıyorsunuz, şampiyon olamazsınız' demişti. Ben de ona 'Şampiyon olursak seni denize atabilir miyim?' demiştim. Şampiyon olmuştuk ve gelip denize atmıştık. Bu saygı ve inancımızdandı. Kırk yılın anısına bana plaketi veren başkanıma yöneticilere çok teşekkür ederim. Bugün burada bana plaketi veren herkese teşekkür ederim. Zor günler geçirdik. Birlik ve beraber olduğumuzda bizi bölemediler. Herkese bunu gösterdik. Bu sezon da Allah'ın izniyle bu takımı şampiyon yapacağız. Ben ve futbolcularım bütün kupalara adayız. Küskünlükleri bırakıp birbirimize sarılmalıyız. Fenerbahçe bizim, Fenerbahçe hepimizin. Çubukluyu giyen futbolcu en iyi futbolcudur. Sizleri çok seviyorum." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Kulübü efsane futbolcularından Ogün Altıparmak ise 50'inci yıl plaketini aldı.

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İsmail Kartal, 40'ıncı yıl plaketini aldı!
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