Juventus’a UEFA’dan tarihi cezata

Geçen yıl kötü bir sezon geçiren ve Serie A'yı 7. sırada tamamlayan İtalyan devi Juventus'a tarihi bir ceza verildi. UEFA,Juve'yi, 2023- 24 sezonunda UEFA organizasyonlarından men etti. Bu sezon Konferans Ligi'ndeAyrıca Juventus, 20 milyon Euro da para cezasına çarptırıldı. Bilindiği üzere Juventus'un,