Juventus’a UEFA’dan tarihi cezata

İtalyan devi hem Konferans Ligi’nden men edildi hem de 20 milyon Euro para cezası aldı
Geçen yıl kötü bir sezon geçiren ve Serie A'yı 7. sırada tamamlayan İtalyan devi Juventus'a tarihi bir ceza verildi. UEFA, Finansal Fair Playanlaşmasını ihlal ettiğigerekçesiyle Juve'yi, 2023- 24 sezonunda UEFA organizasyonlarından men etti. Bu sezon Konferans Ligi'nde Torino temsilcisiyerine Seria A'yı 8. bitirenFiorentina mücadele edecek. Ayrıca Juventus, 20 milyon Euro da para cezasına çarptırıldı. Bilindiği üzere Juventus'un, maliusulsüzlük nedeniyle geçen yıl 10puanı silinmişti.