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Giriş Tarihi: 29.7.2023

Juventus’a UEFA’dan tarihi cezata

Juventus’a UEFA’dan tarihi cezata

İtalyan devi hem Konferans Ligi’nden men edildi hem de 20 milyon Euro para cezası aldı

Geçen yıl kötü bir sezon geçiren ve Serie A'yı 7. sırada tamamlayan İtalyan devi Juventus'a tarihi bir ceza verildi. UEFA, Finansal Fair Play anlaşmasını ihlal ettiği gerekçesiyle Juve'yi, 2023- 24 sezonunda UEFA organizasyonlarından men etti. Bu sezon Konferans Ligi'nde Torino temsilcisi yerine Seria A'yı 8. bitiren Fiorentina mücadele edecek. Ayrıca Juventus, 20 milyon Euro da para cezasına çarptırıldı. Bilindiği üzere Juventus'un, mali usulsüzlük nedeniyle geçen yıl 10 puanı silinmişti.

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Juventus’a UEFA’dan tarihi cezata
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