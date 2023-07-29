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Giriş Tarihi: 29.7.2023 09:56

Son Aslan Kerem Demirbay!

SPOR SERVİSİ
Son Aslan Kerem Demirbay!

Uzun süredir Galatasaray'ın gündeminde olan Kerem Demirbay ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.30 yaşındaki orta sahayla anlaşan G.Saray, Bayer Leverkusen ile de ortak noktayı buldu.

Orta sahaya takviye için uzun süredir Kerem Demirbay ile görüşmeler sürerken sonunda mutlu sona ulaşıldı. Kulübü ile 1 sezon daha kontratı bulunan 30 yaşındaki orta saha ile her konuda anlaşmaya varan G.Saray, Alman ekibinin de direncini kırdı. 2019-20 sezonu başında 32 milyon Euro'ya alınan oyuncu için G.Saray, Leverkusen'i istediği şartlara ikna ederken sadece bonuslar üzerindeki görüşmeler sürüyor. Bundesliga'da 184 maçı geride bırakan Kerem, 22 gol atarken 40 asist yaptı.

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Son Aslan Kerem Demirbay!
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