Son dakika: Fenerbahçe’den yıldızsız forma kararı! 1959 öncesi şampiyonluklar...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Ali Koç, "1959 öncesi için komisyon kuruldu. Doğru ama geç kalınmış karar. İnşallah karar verilir. Yoksa gereksiz tartışmalar devam edecek. Çok bekledik, acelemiz yok. Tarih gerekli şekilde araştırılsın. Türk topraklarında 1959'den önce futbol oynanıyordu ya da oynanmıyordu! Buna karar verilmeli! Bizim amacımız rakibimize üstünlük kurmak değil. Onlar için tarih hiçbir şey ifade etmiyor. Bunlar ilgili kurumlara baskı yapmaya çalışıyor. Ülkemizde bu durum var. Biz hakkımızın peşindeyiz. Biz efsanelerimizin emeklerinin peşindeyiz. Bu Fenerbahçe'nin değil, Türk futbolunun tarihi konusu. Süreç ilerledikçe pek çok takım çıkacak. Beşiktaş'ın da 5 şampiyonluğu var. Trabzonspor'un da talebi oldu, onu daha incelemedik. Bu Fenerbahçe ile Galatasaray'ın kavgası değil.

"YALANLARLA ALGI YAPMAYA BAŞLADILAR"

Hakkımızı hukuk dışı söylemlerle gasp etmeye çalışanlarla anladıkları dilden mücadele edeceğiz. Bu kadar basit. İnanıyoruz ki, TFF en doğru süreci işleterek; kararlarını verecektir. 'Ayrıcalık değil adalet istiyoruz' diyenler var. Mertlikle cevap veriyoruz, başkanı sonra 'Siz neden mertlikle ilgili cevap veriyorsunuz?' diyor. Fişeği onlar işaretliyor. 'Suç mahalline ilk giden katildir' dediler geçen sene. Bakınca bu işe ilk nasıl girdiklerini gördünüz. Uyanın Fenerbahçeliler, tehlikenin farkında olun! Kombine isteyen arkadaşlar, uyanın. Panik içindeler çünkü 1 tane şampiyonlukları var 1959 öncesi. Biz işin parasında değiliz. Türkiye'de bu iş olumlu sonuçlanmazsa, yurt dışı süreci var. Yalanlarla algı yapmaya başladılar. Türkiye Kupası seremonisine 5 yıldızlı formayla çıktık, son maçımız da öyleydi. Komisyon kurulmasaydı, sonuna kadar 5 yıldızlı formayla devam edecektik. TFF'nin yaklaşımını doğru buluyoruz, bundan sonraki maçlarımızda yıldızsız formamızla çıkacağız.

"TFF'Yİ BASKI ALTINA ALMAMAK İÇİN YILDIZSIZ FORMA İLE ÇIKACAĞIZ"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kuruluna teşekkür ederim. Kupa seremonisine 5 yıldızla çıktık. Komisyon kurulmasaydı, 5 yıldız ile çıkmaya devam edecektik. Küme düşmeye kadar cezası var. Hodri meydan duruşu yaptık. TFF'nin yaklaşımını doğru buluyoruz. Komisyon kararına saygı göstermek, TFF'yi baskı altına almamak için yıldızsız forma ile çıkacağız. Bizim amacımız süreci tetiklemekti. Biz son derece tatminiz. Ya yanlış biliyorlar ya da kamuoyunu yanlış yönlendiriyorlar. Başvurumuz reddedilmiş! Külliyen yalan. Kamuoyu ve TFF'yi etkilemeye çalışıyor. Her konuda olduğu gibi. TFF Başkanı, senin kongre üyen ama kurullardaki insanların Fenerbahçeli olduğunu söylüyorlar. Haklı olduğumuz ortaya çıkacak, bu sebeple karşımıza çıkamıyorlar. Bir yöneticilerine söyledim, çıkın konuşalım diye. 'Senin karşına çıkamaz, hitabet sahibi değil" dedi.