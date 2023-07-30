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Giriş Tarihi: 30.7.2023 16:27 Son Güncelleme: 30.7.2023 16:46

Ante Rebic, Beşiktaş için İstanbul'da!

İHA
Ante Rebic, Beşiktaş için İstanbul’da!

Beşiktaş’ın transfer görüşmeleri yaptığı 29 yaşındaki Hırvat futbolcu Ante Rebic, İstanbul’a geldi.

Beşiktaş, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlıların transfer görüşmelerine başladığı 29 yaşındaki Hırvat kanat oyuncusu Ante Rebic, İstanbul'a geldi. Rebic'i taşıyan özel uçak saat 16.00'da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaparken, Hırvat futbolcuyu havaalanında siyah-beyazlı taraftarlar karşıladı. Pasaport işlemlerinin ardından havaalanı kapısından çıkış yapan 29 yaşındaki oyuncu, alana gelen taraftarlara üçlü çektirdi.

Havaalanı çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Rebic, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. En yakın zamanda takım arkadaşlarımla ve hocamızla tanışmak istiyorum" dedi.

Beşiktaş'a gelmeden önce siyah-beyazlıların eski futbolcusu Domagoj Vida ile konuştuğunu ifade eden Hırvat futbolcu, 7 numaralı formayı giyeceğini de sözlerine ekledi. Başarılı futbolcu, daha sonra kendisini bekleyen araca binerek alandan ayrıldı.

Ante Rebic'in yarın sağlık kontrollerinin ardından kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayacak resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Geçen sezon İtalya ekibi Milan'da 31 resmi maça çıkan 29 yaşındaki oyuncu, 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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Ante Rebic, Beşiktaş için İstanbul'da!
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