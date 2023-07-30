Cazibe merkezi

İcardi ve Zaha, Suudi Arabistan’dan gelen dev teklifleri ellerinin tersi ile iterken Halil de G.Saray’ı seçti. Angelino ise Leipzig’deki ücretinin aynısına imzayı attı
Son şampiyon Galatasaray, yeni sezona transferin de şampiyonu olarak başlıyor. İcardi'ye kavuşan sarı-kırmızılılar, transfer döneminde ezeli rakiplerine çalımları atarken oyuncuların da tercih merkezi oldu. İşte yıldız yağmurundaki detaylar:
AL-Hilal ve Al-Shabab, Mauro İcardi'ye yıllık 20milyon Euro ödemeye hazırdı. Arjantinli golcü, SuudiArabistan'dan gelen cazip teklifleri Galatasarayiçin kabul etmedi ve kulübü PSG'yi bonservisinde indirimezorlayıp 10 milyon Euro'ya inmesini sağladı.
Fenerbahçe'nin elinden kapılan Fildişi Sahilli Wilfried Zaha da Mauro İcardi gibi Suudi Arabistan'dan astronomik teklif aldı. 3 yıl için 45milyon Euro'yu kabul etmeyen Fildişili yıldız, Şampi- yonlar Ligi faktörüyle sarı-kırmızılı kulübü seçti.
Beşiktaş'ı son ana kadar bekleten Halil Dervişoğlu'nun tercihi siyah-beyazlılar yerinedaha önce de oynadığı G.Saray oldu.
Dubai ekibi Al-Nasr'daki kontratında3.5 milyon Euro yazanCedric Bakambu, Galatasaray'a1.5 milyon Euro'ya imza attı. Rotasınıyeniden Avrupa'ya çevirdi.
Angelino, kulübü Leipzig'e sarı-kırmızılılar için rest çekti. Diğerteklilerle ilgilenmeyen İspanyolsol bek, Almanya'da kazandığıücretin aynısına (2.3 milyon Euro)Galatasaray'a imza attı.
Günay Güvenç de Galatasaray'a gelmek için GaziantepFK'daki 100 bin Euro alacağındanferagat etti. İki kulüp arasındaki görüşmelerde sona gelindi.
CEDRİC BAKAMBUFORMAYA KOŞUYOR
Zalgiris Vilnius ile çarşamba günü oynanacak yonlar Ligi faktörüyle sarı-kırmızılı kulübü seçti.rövanş maçı öncesinde herkesin gözü kulağıCedric Bakambu'da. İlk maçta santrforolarak Barış Alper Yılmaz oynarken,maçın devamında HalilDervişoğlu bu pozisyona geçmişti.Demokratik Kongolu forvetidmanlara başlarken teknikheyet de forma için oyuncunundurumunu yakından takip ediyor.Teknik heyet Bakambuiçin kararını salı günü yapılacakson idmanda verecek.
HELAL OLSUN SANA MATA
G.Saray'dan ayrılırken verdiği mesajlarla gönülleri kazanan Juan Mata'nın depremzedelere büyük bir yardımda bulunduğu ortaya çıktı. Ülkemizde yaşanan 'Asrın Felaketi' olarak görülen depremi unutmayan Mata, Galatasaray'daki bir aylık maaşı olan 190bin Euro'luk (5.6 milyonTL) alacağını depremzedelere bağışladı. İspanyol oyuncu, daha önce de "Omuz Omuza" isimli yardım kampanyasına 4 milyon TL'lik bağışta bulunmuştu.
METİN ÖZTÜRK'TEN AVRUPA MESAJI
Galatasaray'ın kurucusu ve 1 numaralı üyesi Ali Sami Yen vefatının 72. yılında kabri başında anıldı. 2. Başkan Metin Öztürk, "AliSami Yen'in bize emrettiği gibiGalatasarayımız, Türkiye'yi Avrupa'daen iyi şekilde temsil edecek" ifadelerini kullandı. G.Saray heyeti sonrasında ise Beşiktaş'ın eski başkanı Süleyman Seba'nın da kabrini ziyaret etti.