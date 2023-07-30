Cazibe merkezi

Son şampiyon Galatasaray, yeni sezona transferin de şampiyonu olarak başlıyor. İcardi'ye kavuşan sarı-kırmızılılar, transfer döneminde ezeli rakiplerine çalımları atarken oyuncuların da tercih merkezi oldu. İşte yıldız yağmurundaki detaylar:AL-Hilal ve Al-Shabab,Arjantinli golcü, SuudiArabistan'dan gelen cazip teklifleriFenerbahçe'nin elinden kapılan Fildişi Sahilli Wilfried Zaha da Mauro İcardi gibi Suudi Arabistan'dan astronomik teklif aldı.Beşiktaş'ı son ana kadar bekleten Halil Dervişoğlu'nun tercihiDubai ekibiRotasınıyeniden Avrupa'ya çevirdi.Angelino, kulübüDiğerteklilerle ilgilenmeyen İspanyolsol bek, Almanya'da kazandığıücretin aynısınaGalatasaray'a imza attı.Günay Güvenç de Galatasaray'a gelmek içinİki kulüp arasındaki görüşmelerde sona gelindi.Zalgiris Vilnius ile çarşamba günü oynanacakrövanş maçı öncesinde herkesin gözü kulağıCedric Bakambu'da. İlk maçta santrforolarak Barış Alper Yılmaz oynarken,maçın devamında HalilDervişoğlu bu pozisyona geçmişti.Demokratik Kongolu forvetidmanlara başlarken teknikheyet de forma için oyuncunundurumunu yakından takip ediyor.G.Saray'dan ayrılırken verdiği mesajlarla gönülleri kazanan Juan Mata'nın depremzedelere büyük bir yardımda bulunduğu ortaya çıktı. Ülkemizde yaşanan 'Asrın Felaketi' olarak görülen depremi unutmayan Mata, Galatasaray'daki bir aylık maaşı olanalacağını depremzedelere bağışladı. İspanyol oyuncu, daha önce deisimli yardım kampanyasınabağışta bulunmuştu.Galatasaray'ın kurucusu ve 1 numaralı üyesi Ali Sami Yen vefatının 72. yılında kabri başında anıldı. 2. Başkan Metin Öztürk,ifadelerini kullandı. G.Saray heyeti sonrasında ise Beşiktaş'ın eski başkanı Süleyman Seba'nın da kabrini ziyaret etti.