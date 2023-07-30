Fred’de rakip kalmadı!

Orta sahaya takviye için gündemdeki isimlerden olan Fred ile yapılan görüşmelerde oyuncuyu ikna süreci tamamlandı. Brezilyalı oyuncunun yüz yüze yapılan görüşmelerin ardındanAncak Manchester United'ın istediği bonservis fiyatı, sarı-kırmızılıların teklifinin çok uzağında…Fred'in peşindeolan Lazio da teknik direktör Sarri'ninşerhi sonrasında bu transferden çekildi.G.Saray kaptanı Fernando Muslera, Brezilya basınının gündeminden inmiyor. Uruguaylı file bekçisi için Gremio'nun nabız yokladığı ve 37 yaşındaki kaleciyi transfer için ikna etmeye çalıştığı iddia edildi.