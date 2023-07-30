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Giriş Tarihi: 30.7.2023

Fred’de rakip kalmadı!

Fred’de rakip kalmadı!

Lazio görüşmelerden çekildi, Aslan ManU ile masada

Orta sahaya takviye için gündemdeki isimlerden olan Fred ile yapılan görüşmelerde oyuncuyu ikna süreci tamamlandı. Brezilyalı oyuncunun yüz yüze yapılan görüşmelerin ardından G.Saray'a gelmeye sıcak baktığı ve mali konuda da aradaki pürüzlerin azaldığı öğrenildi. Ancak Manchester United'ın istediği bonservis fiyatı, sarı-kırmızılıların teklifinin çok uzağında…

SARRİ İSTEMEDİ, İŞLER DEĞİŞTİ
İngiliz kulübü 20 milyon Euro değeri olan 30 yaşındaki oyuncu için fiyatı azaltmaya yanaşmazken G.Saray bonuslarla 7.5-10 milyon Euro seviyelerindeki teklifiyle masada. Fred'in peşinde olan Lazio da teknik direktör Sarri'nin şerhi sonrasında bu transferden çekildi.

MUSLERA'YA GREMİO KANCASI
G.Saray kaptanı Fernando Muslera, Brezilya basınının gündeminden inmiyor. Uruguaylı file bekçisi için Gremio'nun nabız yokladığı ve 37 yaşındaki kaleciyi transfer için ikna etmeye çalıştığı iddia edildi.

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Fred’de rakip kalmadı!
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