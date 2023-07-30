Fred’de rakip kalmadı!

Lazio görüşmelerden çekildi, Aslan ManU ile masada
Orta sahaya takviye için gündemdeki isimlerden olan Fred ile yapılan görüşmelerde oyuncuyu ikna süreci tamamlandı. Brezilyalı oyuncunun yüz yüze yapılan görüşmelerin ardından G.Saray'a gelmeyesıcak baktığı ve mali konuda daaradaki pürüzlerin azaldığı öğrenildi. Ancak Manchester United'ın istediği bonservis fiyatı, sarı-kırmızılıların teklifinin çok uzağında…
SARRİ İSTEMEDİ, İŞLER DEĞİŞTİ
İngiliz kulübü 20 milyon Euro değeriolan 30 yaşındaki oyuncu için fiyatıazaltmaya yanaşmazken G.Saraybonuslarla 7.5-10 milyon Euro seviyelerindekiteklifiyle masada. Fred'in peşindeolan Lazio da teknik direktör Sarri'ninşerhi sonrasında bu transferden çekildi.
MUSLERA'YA GREMİO KANCASI
G.Saray kaptanı Fernando Muslera, Brezilya basınının gündeminden inmiyor. Uruguaylı file bekçisi için Gremio'nun nabız yokladığı ve 37 yaşındaki kaleciyi transfer için ikna etmeye çalıştığı iddia edildi.