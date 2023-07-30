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Giriş Tarihi: 30.7.2023 10:28 Son Güncelleme: 30.7.2023 10:29

Galatasaray'da Mauro Icardi partisi!

UĞUR ÇEM
Galatasaray’da Mauro Icardi partisi!

Taraftarın meşalelerle, pankartlarla tezahüratlarla, İcardi’yi bağrına basması Arjantin’de gündem oldu. İcardi'nin eşi Wanda'ya verilen destek de Türkiye'de sporculara olan sevgiye örnek olarak gösterildi.

Özellikle Arjantin medyası, taraftarın coşkusuna vurgu yaparak Wanda Nara'ya açılan pankarta dikkat çekti.
OLE (ARJANTİN): İcardi'nin Galatasaray'a dönüşünde çılgınlık yaşandı. Binlerce taraftar, Mauro ile şarkılar söyledi.
TUTTOMERCATOWEB (İTALYA): Taraftar, Arjantinli santrforu süperstar gibi karşıladı. Taraftarlar, tezahüratlar ve meşalelerle gelişe renk kattı.
ESPN (ARJANTİN): İstanbul'da İcardi için parti verildi.
ESTADİO DEPORTİVO (İSPANYA): İcardi, atkılarla takımının marşını söyleyerek kalabalığa katıldı. O büyülü anda, taraftara eşlik etti.
TN DEPORTİVO (ARJANTİN): İcardi'yi, onbinler karşıladı. Geçmiş olsun pankartları açıldı.
İNFOBAE (ARJANTİN): İcardi çılgınlığı yaşandı. Havaalanı dışında bayraklar ve fişekler eşliğinde kalabalık bir grup karşıladı.
LA NACİON (ARJANTİN): Geçen sezonun şampiyonu Galatasaray, takımın en golcü oyuncusu olan forvet için muhteşem bir parti hazırladı.

BU TİŞÖRT REKOR KIRIYOR
Arjantinli yıldızın fotoğrafının basılı olduğu ve "Parti devam etmeli" yazılı tişörtler 399 TL'den GS Store'larda satılırken büyük ilgi gördü.

RAMS PARK'TA YILDIZLAR GECESİ
Transferlerle taraftarının coşturan G.Saray, bugün dev bir imza töreni düzenleyecek. RAMS Park'ta 'Yıldızlar Gecesi' adı ile yapılacak organizasyona taraftarlar ücretsiz olarak bilet alabilecek. Yeni transferlerin saat 19.05'te tek tek tanıtılacağı organizasyonun ardından teknik direktör Okan Buruk yönetiminde tüm takım taraftara açık antrenman yapacak.

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Galatasaray'da Mauro Icardi partisi!
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