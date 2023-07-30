Her mevkinin adamı Rebic!

Siyah-beyazlılar; Emrecan Bulut, Amartey ve Onana'dan sonra dördüncü transferini Ante Rebic ile yaptı. Hücum hattının tüm mevkilerinde oynamasıylaİşte Milan'dan kadroya katılan Hırvat yıldız Rebic'in geçmişi ve özellikleri:İki kızkardeşi bulunan 32 yaşındaki futbolcunun babası, otomobil tamircisiydi.Hırvatistan'ın Split takımında profesyonel oldu. Ardındanve son olarakformalarını giydi.Tarzı Hırvat futbolunun efsanelerinden Alen Boksic'e benzetiliyor. Ülkesindeolarak anılıyor.2018-19sezonunda Bundesliga'nın en hızlı ismiseçildi.Sol kanattaforvet arkasındasağ kanattasantrfordave on numara mevkiindeforma giydi.Geçen sezonmaç başı 3.9 dribbling denemesi yaparken bunun 2.7'sinde başarı yakaladı. Ceza alanına girme sayısında 5 ortalamayla Serie A'da ikinci oldu. Ayrıca maç başına 2.5 şut çekti.Ante Rebic'in bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Hırvat futbolcu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra siyahbeyazlılarla 2 yıllık sözleşme imzalayacak.Milan'dan Rebic'in ardından Junior Messias'ı da transfer etmek isteyen Beşiktaş, teklifini yaptı. Ancak Çizme ekibi, siyah-beyazlıların önerdiği rakamı az buldu. Görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Milan ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki hücum oyuncusunun önümüzdeki sezon takımda forma şansı az olduğu için Beşiktaş'a sıcak baktığı öğrenildi.2021 yazında Crotone'dan 7.5 milyon Euro'ya transfer edilen Messias, Milan'daki ilk sezonunda tüm kulvarlarda 32 maçta 6 gol-3 asist üretti. Geçen sezon kırmızısiyahlı formayı 36 maçta terleten Sambacı, 6 gol-2 asistlik performans sergiledi.