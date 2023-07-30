İcardi partisi

Özellikle Arjantin medyası, taraftarın coşkusuna vurgu yaparak Wanda Nara'ya açılan pankarta dikkat çekti.İcardi'nin Galatasaray'a dönüşünde çılgınlık yaşandı. Binlerce taraftar, Mauro ile şarkılar söyledi.Taraftar, Arjantinli santrforu süperstar gibi karşıladı.İstanbul'da İcardi için parti verildi.İcardi, atkılarla takımının marşını söyleyerek kalabalığa katıldı. O büyülü anda, taraftara eşlik etti.İcardi'yi, onbinler karşıladı. Geçmiş olsun pankartları açıldı.İcardi çılgınlığı yaşandı.Geçen sezonun şampiyonu Galatasaray,Arjantinli yıldızın fotoğrafının basılı olduğu ve "Parti devam etmeli" yazılı tişörtler 399 TL'den GS Store'larda satılırken büyük ilgi gördü.Transferlerle taraftarının coşturan G.Saray, bugün dev bir imza töreni düzenleyecek. RAMS Park'ta 'Yıldızlar Gecesi' adı ile yapılacak organizasyona taraftarlar ücretsiz olarak bilet alabilecek. Yeni transferlerin saat 19.05'te tek tek tanıtılacağı organizasyonun ardından teknik direktör Okan Buruk yönetiminde tüm takım taraftara açık antrenman yapacak.