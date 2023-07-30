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Giriş Tarihi: 30.7.2023

Önce Zinckernagel sonra Petkovic!

YUNUS EMRE SEL
Önce Zinckernagel sonra Petkovic!

Trabzonspor, iki yıldızı kadrosuna katmak için geriye sayıma geçti. Bordo-mavililer, Danimarkalı on numara için yaptığı opsiyonlu kiralama teklifine cevap bekliyor. Hırvat forvet Petkovic’in durumu ise Dinamo Zagreb’den perşembe gelecek yanıtla netlik kazanacak

Şu ana kadar 7 oyuncuyla anlaşmaya varan Trabzonspor'da gözler Philip Zinckernagel ve Bruno Petkovic'e çevrildi. Bordo-mavililer, Olympiakos'tan görüşme izni alarak Zinckernagel ile anlaşmaya varmıştı. Yunan ekibinin, kadro dışı bıraktığı oyuncu için Fırtına'nın yaptığı opsiyonlu kiralama teklifine kısa süre içerisinde cevap vermesi bekleniyor.
Özellikle teknik direktör Nenad Bjelica'nın alınmasını ısrarla istediği Petkovic'in durumu ise 3 Ağustos Perşembe günü netlik kazanacak. Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'in, Trabzonspor'un yaptığı teklife bu tarihte olumlu ya da olumsuz dönüş yapacağı belirtildi. Bordo-mavili kulüp, iki yıldızı bitirmesi halinde transferi büyük ölçüde sonlandırmış olacak.

TRABZONSPOR-AEK MAÇI A SPOR'DA
Bordo-mavili takım, sezon açılış maçında Yunan ekibi AEK ile saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadeleyi A Spor naklen ekrana getirecek. Teknik direktör Bjelica'nın karşılaşmada kafasındaki ideal kadroya şans tanıması bekleniyor. Trabzonspor, daha önce oynadığı hazırlık maçlarında Hajduk Split'e 2-0 yenilirken, MOL Fehervar ve Celje ile 2-2 berabere kaldı, Robonticki'yi 4-1, Triglav'ı ise 4-0 mağlup etti.

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Önce Zinckernagel sonra Petkovic!
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