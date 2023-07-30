Önce Zinckernagel sonra Petkovic!

Şu ana kadar 7 oyuncuyla anlaşmaya varan Trabzonspor'da gözler Philip Zinckernagel ve Bruno Petkovic'e çevrildi. Bordo-mavililer, Olympiakos'tan görüşme izni alarak Zinckernagel ile anlaşmaya varmıştı.Özellikle teknik direktör Nenad Bjelica'nın alınmasını ısrarla istediği Petkovic'in durumu ise 3 Ağustos Perşembe günü netlik kazanacak. Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'in,Bordo-mavili kulüp, iki yıldızı bitirmesi halinde transferi büyük ölçüde sonlandırmış olacak.Bordo-mavili takım, sezon açılış maçında Yunan ekibi AEK ile saat'de karşı karşıya gelecek. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadeleyinaklen ekrana getirecek. Teknik direktör Bjelica'nın karşılaşmada kafasındaki ideal kadroya şans tanıması bekleniyor. Trabzonspor, daha önce oynadığı hazırlık maçlarında Hajduk Split'e 2-0 yenilirken, MOL Fehervar ve Celje ile 2-2 berabere kaldı, Robonticki'yi 4-1, Triglav'ı ise 4-0 mağlup etti.