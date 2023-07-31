Fenerbahçe’nin Ferdi Kadıoğlu için istediği rakam belli oldu!

Milli yıldız Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe forması altında parladığı başarılı performansıyla Avrupa devlerinin ilgi odağı haline geldi. Genç oyuncunun bonservis bedeli belirlendi ve pek çok önemli kulüp yakından takip ediyor.

SÜPER LİG TARİHİNE DAMGA VURACAK RAKAM!

Fenerbahçe yönetimi, Ferdi Kadıoğlu'nun bonservis bedelini 25 milyon Euro'dan 30 milyon Euro'ya çıkardı.

FENERBAHÇE "KESİNLİKLE KALMALI" DİYOR

İsmail Kartal ve Fenerbahçe yönetimi Ferdi Kadıoğlu'nun takımda kalmasını çok istiyor. Napoli, Ajax gibi takımların yakın markajında olan Ferdi ise 1 yıl daha sarı lacivertlilerde kalmaya ikna oldu. Şampiyonluk hedefiyle çıkılan yolda yetenekli oyuncu için yüksek bonservis teklifleri de geldi ancak hem sol hem sağ bekte hem de orta sahada oynayabilen joker oyuncu konumundaki Ferdi ye olmazsa olmaz gözüyle bakılıyor.

FERDİ KADIOĞLU FENERBAHÇE'DEN AYRILACAK MI?

Çok ekstra bir transfer teklifinde ise reddedilemez miktara Ferdi ile yollar ancak o şekilde ayrılabilir. Fenerbahçe 20 milyon Euro altına rakama masaya oturmayacak. (Takvim)