İsmail Kartal'dan transfer açıklaması: "Görüşmeler sürüyor"

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Zimbru maçı öncesinde İsmail Kartal ve İsmail Yüksek açıklamalarda bulundu.

Rövanş mücadelesinin oynanacağı Moldova'da düzenlenen basın toplantısında İsmail Kartal, ilk maçta aldıkları avantajlı skoru unutacaklarını belirtirken şu sözlere yer verdi:

"İlk maçı güzel bir oyun ve skorla kapattık. Futbolda dün yoktur, ciddiyeti elden bırakmamak gerekiyor. Önemli bir kadroya sahibiz. 3 kulvarda da gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. İlk hedefimiz şampiyonluk. Türkiye'deki hedefimiz ligi kazanmak, kupayı kazanmak. Avrupa'da da bunu başarabiliriz diye düşünüyoruz. İlk 11'de ise ilk maçtan Djiku'nun ufak bir sakatlığı var, onu kadroya almadık. Bununla beraber bazı oyuncuları rotasyonla dinlendirerek, başka oyunculara şans vereceğim."

"EKONOMİK DURUMLAR VAR..."

Transferde hareketli günler geçiren Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Cengiz Ünder ve Livakovic sorusu üzerine ise İsmail Kartal, "Şu anda Cengiz Ünder ve Livakovic hakkında konuşmam doğru olmaz. Çünkü ekonomik durumlar var ve kulüpler arası durumlar var. Başkanımız ve yönetimimiz görüşmeleri sürdürüyor." sözlerini söyledi.

İsmail Yüksek ise takımdaki takımdaki rotasyonda yer almak için elinden geleni yapacağını belirtirken, şampiyonluk için hırsını şu sözlerle anlattı:

"İlk maç çok iyi başladığımız ve istediğimizi aldığımız bir oyun sergiledik. Elbette büyük avantaj sağladık ama tabii ki de futbolseverlerin bildiği üzere, futbol rakibe ve oyuna saygısızlığı asla kaldırmaz. Biz yine aynı ciddiyetle başlayıp aynı ciddiyetle bitirip ülke puanına katkı sağlayacak bir galibiyet hedefliyoruz. Bunun için buradayız. Çalışmalarımıza iyi bir şekilde başladık ve bitirdik. Yarına da hazırız. Takımda ise geniş bir kadromuz var. Bireysel olarak en iyi seviyeye ulaşıp takıma katkı sağlamaya çalışıyoruz. Rekabetin takıma fayda sağlayacağına inanıyorum."