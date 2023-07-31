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Giriş Tarihi: 31.7.2023 11:47

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Kanarya'ya Keylor Navas'ta dev rakipler!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Kanarya’ya Keylor Navas’ta dev rakipler!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Kendisine yeni bir kulüp arayan 36 yaşındaki kaleci Keylor Navas'ın Nottingham Forest'ın yanı sıra İtalya'dan Inter ve Türkiye'den de Fenerbahçe ile temasta olduğu belirtildi.

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Dominik Livakovic konusunda henüz mutlu sona ulaşamadı ve şimdilik, rotayı çok başka bir yöne çevirdi. Sarı-Lacivertli ekibin, dünyaca ünlü tanınan kaleciyi renklerine katmak istediği aktarıldı.

Geçtiğimiz sezonu İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ta kiralık olarak geçiren PSG'nin kalecisi Keylor Navas'ın geleceği henüz netlik kazanmadı.

Fransız ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Navas'ın, Donnaruma'dan eldivenleri alması zor gözüküyor. Kendisine yeni bir kulüp arayan 36 yaşındaki file bekçisinin Forest'ın yanı sıra İtalya'dan Inter ve Türkiye'den Fenerbahçe ile temasta olduğu bildirildi.

PSG İLE 108 MAÇA ÇIKTI, 50 MAÇTA GOL YEMEDİ

Paris St. Germain takımında forma giyen Keylor Navas, 15 Aralık 1986 tarihinde dünyaya gelmiştir. 185 cm boyunda ve 80 kilo olan Keylor Navas, Kosta Rikalıdır. Paris St. Germain ile toplam 108 maça çıkan Keylor Navas, 87 gole engel olamadı. Deneyimli file bekçisi tam 50 maçta ise kalesini gole kapadı. (Fanatik)

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Kanarya'ya Keylor Navas'ta dev rakipler!
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