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Giriş Tarihi: 31.7.2023 11:50

Son dakika haberi: Beşiktaş Nino transferinde ısrarcı!

Son dakika haberi: Beşiktaş Nino transferinde ısrarcı!

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş, Fluminense'li stoper Nino için yeni bir teklif yaptı. Siyah beyazlı kurmaylar taksit, Brezilya kulübü ise peşin para istiyor. Nino'nun aklı ise siyah beyazlı formada. Transferi bitirme konusunda kararlı olan Kartal, şartları zorlayacak.

Transferleri arka arkaya açıklamaya başlayan Beşiktaş, stoper adayları arasında listenin üst sıralarında olan Nino'dan da vazgeçmiyor.

TAKSİT - PEŞİN PAZARLIĞI

Daha önce oyuncunun kulübü Fluminense ile masaya oturan siyah beyazlı kulüp, rakam artırması cevabı almıştı. Diğer yandan 26 yaşındaki savunmacının menajeriyle de görüşülmüş ve büyük oranda anlaşılmıştı. Şimdi Nino'nun transferini tamamen bitirmek için tekrar kolları sıvayan Beşiktaş yönetiminin yeni bir rakam önerisinde bulunduğu belirtildi. Bunun da ilk etapta 4 milyon euro, sonrasında oyuncunun oynama süresi ve başarılara göre 3 milyon euro daha ödeme şeklinde olduğu kaydedildi. Fakat Brezilya kulübünün de 7 milyon euro'yu peşin olarak talep ettiği gelen haberler arasında.

TÜRKİYE'YE SICAK BAKIYOR

Taraflar arasında sıkı pazarlıkların sürdüğü konuşuluyor. Brezilya basınında ise 1.88 boyundaki Nino'nun Türkiye'ye sıcak baktığı yazılıyor. Sambacı'nın kulübüyle sözleşmesi 31 Aralık 2024'te sona eriyor.

NINO KİMDİR?

Futbola Criciuma'nın altyapısında başlayan Nino, Ocak 2020'de Fluminense'ye 1 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

2024'e kadar sözleşmesi bulunan Brezilyalı stoperin güncel piyasa değeri ise 7 milyon euro...

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Son dakika haberi: Beşiktaş Nino transferinde ısrarcı!
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