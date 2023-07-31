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Giriş Tarihi: 31.7.2023 10:16 Son Güncelleme: 31.7.2023 10:24

Son dakika haberi: Fenerbahçe'den Mert Müldür ve Miha Zajc açıklaması!

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den Mert Müldür ve Miha Zajc açıklaması!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe, Miha Zajc'ın sözleşmesinin 3 yıl daha uzatıldığını ve Mert Müldür'ün transferi için de anlaşma sağlandığın açıkladı.

Fenerbahçe, Miha Zajc'ın sözleşmesinin 3 yıl daha uzatıldığını ve Mert Müldür'ün transferi için de anlaşma sağlandığın açıkladı.

Fenerbahçe'den yaptığı açıklamada, "2023-2024 sezonu yapılandırmasını sürdüren Profesyonel Futbol Takımızda; 2018-2019 sezonundan bu yana formamızı giyen oyuncumuz Miha Zajc ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalamak üzere anlaşmaya varılmıştır. Kulübümüz ayrıca Milli Futbolcu Mert Müldür'ün kalıcı transferi konusunda İtalya'nın Sassuolo kulübü ve futbolcu ile de prensip anlaşmasına varmıştır. İki futbolcu transferlerini tamamlamak üzere İstanbul'a davet edilmiştir" ifadelerini kullanıldı.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe'den Mert Müldür ve Miha Zajc açıklaması!
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