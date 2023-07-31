Son dakika haberi: Fenerbahçe’den Mert Müldür ve Miha Zajc açıklaması!

Fenerbahçe, Miha Zajc'ın sözleşmesinin 3 yıl daha uzatıldığını ve Mert Müldür'ün transferi için de anlaşma sağlandığın açıkladı.

Fenerbahçe'den yaptığı açıklamada, "2023-2024 sezonu yapılandırmasını sürdüren Profesyonel Futbol Takımızda; 2018-2019 sezonundan bu yana formamızı giyen oyuncumuz Miha Zajc ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalamak üzere anlaşmaya varılmıştır. Kulübümüz ayrıca Milli Futbolcu Mert Müldür'ün kalıcı transferi konusunda İtalya'nın Sassuolo kulübü ve futbolcu ile de prensip anlaşmasına varmıştır. İki futbolcu transferlerini tamamlamak üzere İstanbul'a davet edilmiştir" ifadelerini kullanıldı.