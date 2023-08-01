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Giriş Tarihi: 1.8.2023

Ancelotti sorun yapmıyor!

Ancelotti sorun yapmıyor!

Real Madrid serüveni sakatlıkla başlayan Arda Güler için aceleci davranmayacak olan İtalyan teknik direktör, genç yıldızın, kas gelişimine odaklanmasını istedi

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transferi sansasyon yaratan Arda Güler'in yaşadığı talihsiz menisküs sakatlığı hüsrana sebebiyet vermişti. Sahalara dönüşü ameliyat olup olmamasına bağlı olarak 3 ila 5 ayı bulacak olan milli yıldızın lisansının ocak ayına kadar dondurulması da gündeme geldi. Ancak hocası Carlo Ancelotti, bu durumu dert etmiyor. İspanyol basınında çıkan habere göre; tecrübeli çalıştırıcı, 18 yaşındaki oyuncunun dönüşü için aceleci davranmayacak ve yüzde yüz hazır olmasını bekleyecek. Arda'nın çok yetenekli ve özel olduğunu düşünen 64 yaşındaki teknik adam, öğrencisinin bu süreçte kas gelişimine odaklanılmasını istedi.

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Ancelotti sorun yapmıyor!
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