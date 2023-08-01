Dursun Özbek: Süper Kupa finalini Bakü’de oynasak çok şık olur

Galatasaray Kulübü, Azerbaycan enerji şirketi SOCAR ile tüm branşları kapsayan sponsorluk anlaşmasına imza attı. RAMS Park'ta düzenlenen törende konuşan Başkan Dursun Özbek, önemli bir iş birliği gerçekleştirdiklerini söyledi. Sarı-kırmızılı kulübe hizmet için göreve geldiğini belirterek, "Ben Galatasaray'ın neferiyim" diyen Özbek, Fenerbahçe ile karşılaşacakları Süper Kupa finalinin Bakü'de oynanma ihtimaliyle ilgili yöneltilen soruya ise, "Federasyonun vereceği bir karar. Bence çok iyi, çok şık olur. Oradaki kardeşlerimizi de memnun etmiş oluruz. Bu konuda ilgili kişilerle temasımızı yapacağız" yanıtını verdi. Galatasaray ile SOCAR arasında imzalanan 3 yıllık anlaşmadan toplam 15 milyon Euro+KDV gelir sağlanacak.