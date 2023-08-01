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Giriş Tarihi: 1.8.2023 10:31 Son Güncelleme: 1.8.2023 10:31

Fenerbahçe'den Mert Müldür'e 45 milyon TL

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Fenerbahçe’den Mert Müldür’e 45 milyon TL

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, Mert Müldür’ü 4 yıllığına renklerine bağladı. Sassuolo ile sonunda anlaşmaya varan Kanarya, Mert Müldür’ü İstanbul’a getirdi. İtalyan ekibine bonuslarla 4.5, oyuncuya 1.5 milyon Euro ödenecek.

Fenerbahçe, uzun süredir görüşme halinde olduğu Mert Müldür transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-Lacivertliler, yaklaşık bir aydır Sassuolo ile 24 yaşındaki milli sağ bek için pazarlık yapıyordu.

İtalyanlar 5 milyon Euro'dan kapıyı açmış, Kanarya 2.5 milyon Euro önermişti ancak kadrosunu yerli oyuncularla takviye etme mecburiyeti nedeniyle 3.5 milyon Euro'yu kabul etti. Buna 1 milyon Euro da bonus eklendi.

AYAK ÇATLAĞI OYNATMADI
Mert Müldür ile 4 yıllık sözleşme imzalanacak ve oyuncuya ise her sene için 1.5 milyon Euro (yaklaşık 45 milyon lira) ödenecek.

Avusturya doğumlu olan futbolcu, kariyerine Rapid altyapısında başlamış, 2019 yılında Rapid Wien'den Sassuolo'ya 4.7 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Ayak çatlağı nedeniyle geçen sezonu kaçıran 24 yaşındaki oyuncu, sadece 3 resmi maçta 59 dakika süre aldı.

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Fenerbahçe'den Mert Müldür'e 45 milyon TL
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