Fenerbahçe’den Mert Müldür’e 45 milyon TL

Fenerbahçe, uzun süredir görüşme halinde olduğu Mert Müldür transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-Lacivertliler, yaklaşık bir aydır Sassuolo ile 24 yaşındaki milli sağ bek için pazarlık yapıyordu.

İtalyanlar 5 milyon Euro'dan kapıyı açmış, Kanarya 2.5 milyon Euro önermişti ancak kadrosunu yerli oyuncularla takviye etme mecburiyeti nedeniyle 3.5 milyon Euro'yu kabul etti. Buna 1 milyon Euro da bonus eklendi.

AYAK ÇATLAĞI OYNATMADI

Mert Müldür ile 4 yıllık sözleşme imzalanacak ve oyuncuya ise her sene için 1.5 milyon Euro (yaklaşık 45 milyon lira) ödenecek.

Avusturya doğumlu olan futbolcu, kariyerine Rapid altyapısında başlamış, 2019 yılında Rapid Wien'den Sassuolo'ya 4.7 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Ayak çatlağı nedeniyle geçen sezonu kaçıran 24 yaşındaki oyuncu, sadece 3 resmi maçta 59 dakika süre aldı.