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Giriş Tarihi: 1.8.2023 12:37

Morten Hjulmand transferinde Fenerbahçe'ye kötü haber

Morten Hjulmand transferinde Fenerbahçe’ye kötü haber

Transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için listedeki isimlerle görüşmelere devam ederken, bir de kötü haber geldi. Adı Fenerbahçe ile anılan ve Lecce forması giyen Morten Hjulmand'ın yeni adresi belli oldu.

Transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. İsmi sarı-lacivertli takımla anılan Serie A ekibi Lecce'nin 24 yaşındaki kaptanı Morten Hjulmand transferinde gelişmeler yaşanıyor.

YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

Birçok Avrupa kulübünün ve Fenerbahçe'nin de transfer listesinde olduğu iddia edilen Morten Hjulmand'ın yeni rotası Portekiz oluyor. Di Marzio'nun haberine göre, 24 yaşındaki oyuncu Portekiz ekibi Sporting Lizbon'a transfer olmaya çok yakın.

Portekiz temsilcisinin bu transfer için Lecce'ye 23 milyon euro bonservis ödeyeceği iddia edildi.

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Morten Hjulmand transferinde Fenerbahçe'ye kötü haber
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