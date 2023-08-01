Morten Hjulmand transferinde Fenerbahçe’ye kötü haber

YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

Birçok Avrupa kulübünün ve Fenerbahçe'nin de transfer listesinde olduğu iddia edilen Morten Hjulmand'ın yeni rotası Portekiz oluyor. Di Marzio'nun haberine göre, 24 yaşındaki oyuncu Portekiz ekibi Sporting Lizbon'a transfer olmaya çok yakın.