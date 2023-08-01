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Giriş Tarihi: 1.8.2023 18:18 Son Güncelleme: 1.8.2023 18:55

SON DAKİKA | Galatasaray, Günay Güvenç transferini KAP'a bildirdi

SON DAKİKA | Galatasaray, Günay Güvenç transferini KAP’a bildirdi

Son dakika haberleri... Galatasaray, son olarak Gaziantep FK forması giyen Günay Güvenç'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Gaziantep FK forması giyen Günay Güvenç'i kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı takım 32 yaşındaki kaleci ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Günay Güvenç, Galatasaray'da sezonluk net olarak 19 milyon lira kazanacak.

Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Günay Güvenç ve kulübü Gaziantep Futbol Kulübü ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 250.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecek olup profesyonel futbolcumuz Batuhan Ahmet Şen 2023-2024 sezonu için Gaziantep Futbol Kulübü'ne geçici olarak transfer edilmiştir. Batuhan Ahmet Şen'in 2023-2024 sezonu sabit ücreti Kulübümüz tarafından ödenecektir."

Tecrübeli kaleci, geçen sezonun ikinci yarısını Kasımpaşa'da tamamlamıştı.

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SON DAKİKA | Galatasaray, Günay Güvenç transferini KAP'a bildirdi
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