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Giriş Tarihi: 1.8.2023 10:26

Trabzonspor'da şanssızlığın böylesi!

SPOR SERVİSİ
Trabzonspor’da şanssızlığın böylesi!

Sakatlıkların üst üste geldiği Trabzonspor’da tüm hesaplar karıştı. Sezonun startını güçlü bir kadro ile vermeyi isteyen Bordo-Mavili ekipte 3 yeni transfer Fernandez, Orsic ve Benkovic’in yaşadıkları sakatlıklar keyifleri kaçırdı.

Trabzonspor, yeni sezonun başlamasına sayılı zaman kala sıkıntılı bir sürecin içine girdi. Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde çalışmalarını sürdüren Bordo-Mavililer'de 3 yeni transfer, ardı ardına sakatlık yaşadı. Joaquin Fernandez ve Mislav Orsic'ten sonra Filip Benkovic de listeye eklendi. AEK ile oynanan hazırlık maçında burnu kırılan Hırvat stoperin bir süre takımdan uzak kalacağı, ardından da özel maskeyle oynayacağı kaydedildi.

Fernandez'in dönüş tarihi henüz belirsizliğini korurken, Orsic'in en az 6 ay oynama şansının olmadığı bildirilmişti. Kampta sakatlanan Hüseyin Türkmen'in de takıma katılması 10 günü bulacak. Savunmada sorun yaşayan Fırtına'da Denswil ve Ali Şahin Yılmaz dışında stoper oynayacak futbolcu kalmadı. Yönetimiyle durumu değerlendiren Bjelica'nın bir yandan da sağlık heyetiyle sürekli görüşerek oyuncuların durumlarıyla ilgili bilgi aldığı öğrenildi.

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Yapılan transferler gelecek sezon için bir ümit taşır. Çünkü geçen yılki başarısızlıktan sonra bir değişim yaşanması gerekiyordu. Teknik adam, oynatmak istediği sisteme göre oyuncuları transfer etti. Ama futbolun içinde olan sakatlıkların sezon başı gerçekleşmesi büyük bir şanssızlık.

Süper Lig'in başlamasına çok kısa bir süre kala oluşan bu sakatlıkların büyük bir dezavantajı da beraberinde getireceğini söyleyebiliriz. Yönetim bu oluşan kadro yetersizliğine nasıl bir çözüm getirecektir? Bunu şu an yorumlama şansımız yok. Fakat başarı bekleniyorsa mutlak 2-3 transfere gereksinim olduğu gerçeğini kimse göz ardı etmemelidir.

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Trabzonspor'da şanssızlığın böylesi!
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