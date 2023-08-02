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Giriş Tarihi: 2.8.2023

Arda’dan güzel haber var

Arda’dan güzel haber var
İÇ menisküs sakatlığı nedeniyle Real Madrid'in ABD kampından ayrılarak İspanya'ya dönen Arda Güler'in dönüşü konuşulandan erken olacak. Daha önce 18 yaşındaki Türk yıldızın ameliyatsız tedavisinin 3 ay süreceği ve ameliyat olması durumunda ise en az 5 ay sahalardan uzak kalacağı, hatta sözleşmesinin dondurulabileceği ifade edilmişti. Ancak İspanyol basınından AS, genç futbolcunun sahalardan uzak kalacağı sürenin 2 ay olduğunu yazdı. Milli oyuncunun eylül ayı sonunda oynayacak duruma gelmesinin planlandığı ifade edildi. İlk olarak 22 Temmuz'da sağ dizinden sakatlanan Arda, o günden sonra kontrollü olarak idmanlara çıkıyordu.

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Arda’dan güzel haber var
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