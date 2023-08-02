Arda’dan güzel haber var

menisküs sakatlığı nedeniyle Real Madrid'in ABD kampından ayrılarak İspanya'ya dönen Arda Güler'in dönüşü konuşulandan erken olacak. Daha önce 18 yaşındaki Türk yıldızın ameliyatsız tedavisinin 3 ay süreceği ve ameliyat olması durumunda ise en az 5 ay sahalardan uzak kalacağı, hatta sözleşmesinin dondurulabileceği ifade edilmişti. Ancak İspanyol basınındanMilli oyuncunun eylül ayı sonunda oynayacak duruma gelmesinin planlandığı ifade edildi. İlk olarak 22 Temmuz'da sağ dizinden sakatlanan Arda, o günden sonra kontrollü olarak idmanlara çıkıyordu.