Beşiktaş’ta kaleci Mert Günok’a süper zam!

Transferde nokta atışı hamleler yapmak isteyen Beşiktaş'ta iç transferde de hareketlilik yaşanıyor. Beşiktaş'ta sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi 1 yıl daha uzatılan Mert Günok'un maaşına hatırı sayılır bir zam yapıldı.
9 MİLYONLUK MAAŞI 25 MİLYON TL'YE ÇIKARTILDI
Siyah-beyazlı yönetim, geçen sezon teknik direktör Şenol Güneş'in gelişiyle kaleyi Ersin Destanoğlu'ndan devraldıktan sonra oldukça başarılı bir performans sergileyen 34 yaşındaki tecrübeli oyuncunun, 9 milyon TL olan maaşını 25 milyon TL'ye çıkardı. Deneyimli eldiven, bu meblağa ek olarak maç başı bonus da alacak.
GEÇEN SEZON 23 MAÇTA 22 GOL YEDİ
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 23 karşılaşmaya çıkan Mert Günok, ağlarında 22 gol gördü. 7 maçta ise kalesini rakip forvetlere kapadı. Kariyerinde Beşiktaş'ın yanı sıra Bursaspor, Fenerbahçe ve Başakşehir formalarını giyen Mert, toplamda 200 kez sahada yer aldı. 243 gol yerken 62 mücadelede ise gol izni vermedi.