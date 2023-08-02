Okan Buruk’tan Zalgiris maçı sonrası Rashica açıklaması: Kadroda görmeyi istiyoruz

Zalgiris'in Oyewusi ile bulduğu pozisyonlar hakkında da konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, şunları söyledi:

"İlk maçta da benzer pozisyonlar vermiştik. Rakibimizin hücumda bir seçeneği vardı, öndeki oyuncunun savunma arkasına yapacağı koşulardı. Bunu da ilk ve ikinci maçta iyi yaptılar. Rakibimizde kaliteli vuruşa sahip bir oyuncu olsaydı, bizim için tehlikeli olabilirdi. Sonunu getiremeyen bir oyuncu olması bizim adımıza avantaj oldu. Savunma merkezimizin fiziksel yapılarına bakınca Nelsson ve Abdülkerim'in biraz geç forma girdiğini görüyoruz. Geçtiğimiz sezon da böyle olmuştu. Zaman geçtikçe daha iyi olacak. Takım savunmasında orta saha oyuncularımızın da kolay eksildiğini gördük. Bir sonraki turda daha farklı bir takım karşımızda olacak. Bugün bir takım oynadı, diğer takım bekledi. Bir sonraki turda iki takımın da oynayacağı bir tur olacak."

Buruk, son olarak takımın fiziksel anlamda daha güçlü hale geleceğini sözlerine ekledi.