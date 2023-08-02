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Giriş Tarihi: 2.8.2023 16:09

Samsunspor, savunma oyuncusu Yusuf Abdioğlu ile yollarını ayırdı

Samsunspor, savunma oyuncusu Yusuf Abdioğlu ile yollarını ayırdı

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yılport Samsunspor, geçen sezon başında takıma katılan savunma oyuncusu Yusuf Abdioğlu ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yılport Samsunspor, geçen sezon başında takıma katılan savunma oyuncusu Yusuf Abdioğlu ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2022-2023 sezonunda aramıza katılan ve şampiyonluğumuzda büyük emekleri olan kaptanımız Yusuf Abdioğlu ile vedalaşıyoruz. Kendisine kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz. Yolun açık olsun kaptan." ifadesine yer verildi.

Geçen sezon Samsunspor formasıyla Trendyol 1. Lig'de 21 maça çıkan 33 yaşındaki futbolcu, 2 gol atmıştı.

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Samsunspor, savunma oyuncusu Yusuf Abdioğlu ile yollarını ayırdı
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