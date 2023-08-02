Şenol Güneş: Hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme turunda 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Arnavutluk ekibi KF Tirana ile yarın deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kombetare Arena'da yarın TSİ 21.00'de başlayacak karşılaşmada İngiliz hakem Stuart Atwell düdük çalacak. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve takım kaptanlarından Necip Uysal açıklamalarda bulundu. Avantajlı bir skor elde ettiklerini söyleyen Güneş, "İlk maçı sahamızda oynadık ve kazandık, avantajlı bir skora sahibiz. Burada da kendi oyunumuzu oynayarak kazanmak istiyoruz. İyi bir rakibe karşı oynayacağımızı biliyoruz. İlk maçta bizi zorladılar, bu maçta da bizi zorlayacaklardır. Rakibimiz takım oyunu oynamaya çalışıyor. İyi savunma yaparak hızlı hücuma çıkmaya çalışıyorlar. Tanıdığımız oyunculara sahipler. Kendimizi iyi hissediyoruz. Oyuna hakim olarak oynamaya çalışacağız" diye konuştu.

Stadyumun iyi olduğunu fakat zeminle ilgili sorunlar olduğunu söyleyen Şenol Güneş, takımdan ayrılan yardımcı antrenör Eren Şafak'ın ise kendisine yeni bir yol çizdiğini Şafak'a belirterek başarılar diledi.

"GHEZZAL VE CENK PAZARTESİ GÜNÜ İDMANA ÇIKACAK GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Cenk Tosun ve Rachid Ghezzal'ın durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan Güneş, "Ghezzal ve Cenk pazartesi günü idmana çıkacak gibi görünüyor. Durumları iyiye gidiyor. Ghezzal elinden geleni yapıyor. Her oyuncu garanti sezon sonuna kadar oynayabilecek durumda olsa transfer yapmaya gerek kalmaz. Ghezzal bizim için önemli bir oyuncu, hazır olduğunda takıma katılmasını istiyoruz. Ghezzal iyi niyetle çalışıyor. Kimseyi dışlamıyoruz" ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR MAÇ OYNANMADAN KAZANILMAZ"

Yarınki maçta rakibi ciddiye alacaklarının altını çizen tecrübeli teknik adam, "Hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz, turu geçmek istiyoruz. İlk maçın sonucuna bakmadan kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Rakibin gücünü biliyoruz. Her şey sahada belli olacak. Oyuncularımın maça konsantre olmalarından mutluyum. Umarım güzel bir maç olur ve kazanarak buradan ayrılırız" şeklinde konuştu.

NECİP UYSAL: KAZANARAK YOLUMUZA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ

Takımın tecrübeli isimlerinden Necip Uysal ise açıklamasında, "Rakibimize saygı duyuyoruz. Bu maça iyi çalıştık. Kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Her zaman kendimi hazır tutmaya çalışıyorum. Şu an stoperde kendimi daha iyi hissediyorum. Takımın durumu çok iyi. Sahaya çıktığımızda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Siyah-beyazlı ekip, KF Tirana maçın öncesi son antrenmanını mücadelenin oynanacağı Kombetare Arena'da yaptı. İlk 15 dakikası basına açık olan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise karşılaşmanın taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi.