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Giriş Tarihi: 2.8.2023 20:40 Son Güncelleme: 2.8.2023 21:10

SON DAKİKA | Fenerbahçe Miha Zajc'ı resmen açıkladı!

SON DAKİKA | Fenerbahçe Miha Zajc’ı resmen açıkladı!

Son dakika: Fenerbahçe, Miha Zajc ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

Fenerbahçe, Sloven orta saha Miha Zajc ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli ekip, sözleşmesi sona eren Miha Zajc ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Sloven futbolcu için kulüpte yapılan imza törenine yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki ve sportif direktör Mario Branco da katıldı. 29 yaşındaki futbolcu, 2025-2026 sezonunun sonuna kadar Fenerbahçe forması giyecek.

MIHA ZAJC: SONUNDA GERİ DÖNDÜM VE ÇOK MUTLUYUM

Miha Zajc, imzaların atılmasının ardından yaptığı açıklamada, "Sonunda geri döndüm ve çok mutluyum. Bir an önce takıma katılıp çalışmalara başlamak istiyorum. Umarım çok güzel bir sezon geçiririz. Taraftarların önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Onlara tekrar iyi performansımı göstermek istiyorum. Her zaman arkamızda olduklarını biliyoruz. Tüm sezon bizi aynı şekilde desteklemeye devam etmelerini çok istiyoruz" dedi.

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SON DAKİKA | Fenerbahçe Miha Zajc'ı resmen açıkladı!
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