Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Kanarya’da son aday Yannick Carrasco

Fenerbahçe bir yandan elindeki yabancıları göndermeye çalışırken diğer yandan kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Cengiz Ünder, Tete, Karl Toko Ekambi, Krunic gibi isimlerin yer aldığı listeye yeni bir oyuncu daha eklendi. Sarılacivertliler, Atletico Madrid'de forma giyen 29 yaşındaki sol kanat Yannick Carrasco için temasa geçti. Kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi olan Belçikalı, kariyeri boyunca 420 maçta 91 gol, 85 asistle oynadı. Lyon'un 3 günlük hazırlık kampının kadrosuna dahil edilmeyen Karl Toko Ekambi için ise Fransız ekibine 3 milyon Euro teklif edildi. Suudi Arabistan'dan da talipleri olan Ekambi hepsini değerlendirdikten sonra kararını verecek. Cengiz Ünder'de sorun Marsilya'nın bitmeyen ve sürekli değişen istekleri. F.Bahçe, orta saha için Krunic ile prensip anlaşmasına varmıştı. Milan'a 5 milyon Euro'luk teklif yapıldı.