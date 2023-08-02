SON DAKİKA | Fenerbahçe yıldız ismi resmen açıkladı!

Fenerbahçe, Mert Müldür ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde; "Kulübümüz, milli futbolcu Mert Müldür'ün transferi konusunda Sassuolo kulübü ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. 24 yaşındaki sağ bek kendisini 4 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı."
"ÇOK GURURLUYUM"
İmzanın ardından açıklamalarda bulunan Mert Müldür, "Öncelikle böyle büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. İnşallah herkes için hayırlısı olur ve taraftarlarımıza güzel maçlar izlettiririz. Çok gururlandım ve onurlandım. Taraftarlarımızla kavuşmayı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.