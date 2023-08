Turkcell GranFondo Yol Bisiklet Yarışı heyecanı başlıyor

Türkiye'de sporun ve sporcunun en büyük destekçilerinden Turkcell'in sponsorluğunda düzenlenen GranFondo İstanbul Yol Bisiklet Yarışı'nın basın toplantısı, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ve Turkcell'in Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon'un ev sahipliğinde düzenlendi. Basın toplantısına, Asperox Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Doğrul ve Decathlon Türkiye Etkinlik ve İş Birlikleri Direktörü Emre Kırmızıtaş katıldı. Türk bisikletine yeni bir heyecan katan Turkcell GranFondo yarışları bu yıl, 13 Ağustos Pazar günü Beykoz'da, 2 bine yakın bisikletseverin katılımıyla başlayacak.

Ülkemizde ilki 2015 yılında gerçekleştirilen Turkcell GranFondo yarışının amacı; sürdürülebilirlik, spor ve sağlığı merkeze alarak; toplumu bisiklet ve spor yapmaya teşvik etmek. Dünyada 38 ülkeden, ülkemizden ise 46 şehirden sporcuların katılacağı bu önemli organizasyonda yer almak isteyenler için son başvuru tarihi: 9 Ağustos 2023.

KISA PARKUR 48 KM, UZUN PARKUR 93 KM

Turkcell GranFondo Serisi'nin İstanbul etabı, bu yıl 48 km'lik kısa ve 93 km'lik uzun parkurdan oluşacak. 48 km'lik parkurda toplam tırmanış 690 metre, 93 Km'lik parkurda ise 1467 metre olacak. İstanbul'un incisi, Beykoz'da başlayacak yarışta sporcular, Hidiv Kasrı, Anadolu Hisarı, Küçüksu Kasrı ve Beykoz Korusu gibi şehrin tarihi güzellikleri arasındaki rotayı takip ederek bitiş noktasına ulaşacaklar.

"AMACIMIZ BİSİKLET SPORUNU SEVDİRMEK"

Turkcell GranFondo İstanbul etabı öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon; "Kurulduğumuz günden bu yana sporun birleştirici gücüne inandık, sevinçte ve üzüntüde milyonları bir araya getiren sporla hep iç içe bir marka olduk. 20 yıldan uzun bir süredir sporun birçok alanına destek oluyor ve her yıl bu desteğimizi arttırarak yolumuza devam ediyoruz. Bisiklet sporunu daha geniş kitlelere sevdirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla destek verdiğimiz Turkcell GranFondo Yol Bisiklet Yarışı'nı, üçüncü kez düzenleyecek olmanın heyecanı içerisindeyiz. Bu değerli organizasyonu Boğaz'ımızın incisi Beykoz'da gerçekleştirmek ve bu vesileyle İstanbul'un güzelliklerini tüm dünyaya bir kez daha göstermek bizi ayrıca gururlandırıyor. Odağımızda sadece kupalar, madalyalar yok. Sağlıklı bireyler ve sağlıklı toplum için sporun olmazsa olmazlar arasında bulunduğunu biliyor ve bu bilinçle hareket ediyoruz. Bu bağlamda ülkemizde de giderek yaygınlaşan, gençlerin daha fazla ilgi gösterdiği bisiklet sporunun yanındayız. Bugün bisikletseverleri sürdürülebilirlik elçileri olarak görsek de bisikletin hepimizin hatıralarındaki yeri farklı. Kimimiz için ilk karne hediyesi, kimimiz için çocukluğumuzun en büyük hayali, belki de kendi çocuğumuzla bağ kurduğumuz bir araç" ifadelerine yer verdi.

"Her yıl, üzerine katarak yola devam ediyor, ülkemizde sporu geliştirecek her fırsatı değerlendiriyoruz. Sporcularımızın ülkemize getireceği daha büyük başarılara olan inançla; spora ve sporcuya her alanda yatırım yapıyoruz" diyen Ergenekon sözlerini şöyle sürdürdü: "Her zaman desteklediğimiz spor dallarından biri de bisiklet. Bu organizasyonla birlikte, bisiklet sporuna teşvik ettiğimize, özellikle de büyük şehirlerde trafikte bisiklet ve motosiklet kullanıcılarıyla ilgili farkındalığı artırdığına inanıyoruz."

MURAT AYDIN: HEDEFİMİZ BİSİKLETİN HAYATIMIZIN MERKEZİNDE OLMASI

Basın toplantısında sporun kazançlarından bahseden Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ise şöyle konuştu: "Tek bir amacımız var, o da insanımızı mutlu kılmak. Bu doğrultuda sporun her branşını desteklemek, insanımızın ve her yer yaş grubunun spor yapmasına imkân sağlamak, daha sağlıklı ve mutlu bireyler olmalarına katkı sağlamak istiyoruz. Belediye olarak yalnızca futbolu değil; voleybol, atletizm, okçuluk dahil her sporun her alanındayız, farklı branşlarda pek çok yarış takımı oluşturduk. Bisiklet özelinde ise hedefimiz bu sporun günlük hayatımızın merkezinde olması. Örneğin; işe gidip gelirken kısa mesafelerde bisiklet kullanımına yönelik yapmış olduğumuz çalışmalarımız var. Bisiklet doğayla barışı, çevreyle uyumu sağlarken hava kirliliğini azaltıyor, dolayısıyla yaygın kullanımı önemli. Bugün Aktif nüfusun %25'i spor alışkanlığı edinse, sağlıkta 300 milyarlık tasarruf sağlayacağız ama en önemlisi sağlıklı yaşayacağız. Bisiklet yaşamın tam merkezinde olsun istiyoruz. İşe giderken kısa mesafelerde bisikleti kullanalım, spor yapmış da olalım. Buna yönelik bir dizi çalışmalarımız var. Rol model oluşturması bakımından continental takımı da kurduk. 8 aylık bir takım. Türkiye'de birinci, dünyada 254 takım arasından 67. sıradayız. Kayseri'de evvelsi gün birinci olduk. Uluslararası yarışlardan davetler alıyoruz. En son Maritus'ta 16 takım arasında birinci olduk. Amaç bisikletin yaygınlaşması. Bisiklet bir anlayışı da hâkim kılıyor, doğayla barışmamızı, çevremizle uyumlu olmamızı, relaks olmamızı, alttan almamızı sağlıyor. Başta bisikleti yaygınlaştırmak için çalışan Turkcell ailesine, Asperox ve Decathlon başta olmak üzere katkı veren herkese ve tüm katılımcılara çok teşekkür ediyorum."

EMRE KIRMIZITAŞ: TEMEL AMACIMIZ GEZEGENE FAYDALI OLMAK

Decathlon Türkiye Etkinlik ve İş Birlikleri Direktörü Emre Kırmızıtaş "Decathlon olarak dünyada 103 bin, Türkiye'de 2 bin 500 çalışanımız ile temel amacımız insanlara ve gezegene faydalı olmak. Sporun keyif ve faydalarını, ulaşabilir kılmak için her gün tutkuyla çalışıyoruz. Spor deneyimlerine yardımcı olmak, ilham vermek ve rehberlik etmek istiyoruz. Her gün aktif olmanın ve yeni sporlar keşfetmenin sağlıklı bir yaşam tarzının önemli bir parçası olduğuna inanıyoruz. Yıl içerisinde, ülkemizin birçok şehrinde ücretsiz spor etkinlikleri organize ederek, herkesin yeni sporlar deneyimlemesini sağlıyoruz. Bununla birlikte sporun gelişmesine katkı veren tüm markalar ve kurumlar ile ortak projelerde yer almaktan gurur duyuyoruz. Bisiklet sporunun sağlığımıza ve doğaya sağladığı faydaları anlatmak, Türkiye'de bisiklet kullanımı yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak bu projedeki temel amacımız. Bu vesile ile bugün Turkcell GranFondo Bisiklet Yarışı ana partnerlerinden biri olarak Beykoz Belediye Başkanımıza, değerli markalarımıza, organizasyon ekibine ve siz değerli basın mensupları ve konuklarımıza kısacası spora, sağlığa ve doğaya katkı sağlayan herkese çok teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

MUSTAFA DOĞRUL: BİSİKLET DÜNYAYI KİRLETMİYOR

Asperox'un, Turkcell Granfondo ile buluşmasını anlatan Beyaz Kağıt Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Doğrul ise; "Markalarımızdan Asperox'un ev kullanımı dışında farklı yüzeylerdeki üstün performansı bizi bisiklet camiasıyla tanıştırdı. Bu dünyayı yakından tanıdıkça bisiklet kullanımının özendirilmesi adına bisiklet sporunun da amatör bisikletçilerin de desteklenmesi gerektiğine inandık. Çünkü bisiklet kirletmiyor, çevreye zarar vermiyor ve kullanıcısına hem ekonomik açıdan tasarruf hem de fiziksel olarak güç katıyor. Örneğin, bisiklet üretiminde otomobil üretimine nazaran çok daha az doğal kaynak kullanılıyor. Yedek parça, bakım ve yakıt gibi masrafları açısından katbekat ekonomik. Fosil yakıt tüketmediği için iklim değişikliğine ve hava kirliliğine neden olan karbondioksit salımı yapmıyor, yani havayı kirletmiyor. Biyoçeşitliliğin artırışını da desteklediği için bisiklet, yüzyılın en önemli aracı olarak kabul ediliyor. İlk kez geçen sene temizlik sponsoru olarak yer aldığımız Granfondo serisinde bu yıl da olmaktan hem sporculara destek vermekten hem de parkurların ve bisikletlerin temizliğini üstlenmekten gurur duyuyoruz. Ayrıca, bisiklet alanında birçok başarıya ve şampiyonluğa imza atmış Beykoz Belediyesi Continental Bisiklet Takımı'nın da ana sponsoru olarak genç bisikletçilerimize destek vereceğiz. Umuyoruz ki yollarda gördüğümüz bisikletli sayısı her yıl daha da artacak. Bu yıl ilk kez Granfondo serisinde kendi takımımızla yarışıyor olacağız. Asperox BikePedia Racing Team ve sponsoru olduğumuz şampiyonlar şampiyonu milli bisikletçimiz Gökhan Uzuntaş ile kürsü göreceğimize inanıyorum. Onlara ve tüm bisikletçilerimize yarışlarda başarılar diliyorum" dedi.