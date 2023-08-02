Wanda Nara’dan flaş itiraflar! Icardi’nin kariyeri direkten dönmüş

Hâlâ kendisine net bir teşhis konulmadığını ve son testlerin sonuçlarının beklendiğini söyleyen Nara, şu ifadeleri kullandı: "Herkes bunun hakkında medyada konuşurken çocuklarım sürekli ağlıyordu. Bir anda her şeyin yıkıldığını hissettim. Ailem yıkılmıştı, Mauro bu nedenle kariyerini bitirmek istedi. Ama ben güçlü oldum ve herkese iyi olduğumu hissettirdim, çünkü her şey dağılıyordu."