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Giriş Tarihi: 2.8.2023 11:07 Son Güncelleme: 2.8.2023 11:09

Wanda Nara'dan flaş itiraflar! Icardi'nin kariyeri direkten dönmüş

Wanda Nara’dan flaş itiraflar! Icardi’nin kariyeri direkten dönmüş

Galatasaray'ın flaş transferi Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara gündem olmaya devam ediyor. Hastalığı ile ilgili konuşan İcardi’nin eşi Wanda Nara, “Ailem yıkılmıştı, Mauro kariyerini sonlandırmak istedi” dedi. Wanda Nara yaşadığı sorunlarla ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu.

G.Saray'a geçen hafta 3 yıllık imzayı atan Mauro İcardi'nin transferi, eşi Wanda Nara'nın rahatsızlığı nedeniyle gecikmişti. Arjantin'den Angel de Brito'ya konuşan Nara, yaşananları anlattı.

Hâlâ kendisine net bir teşhis konulmadığını ve son testlerin sonuçlarının beklendiğini söyleyen Nara, şu ifadeleri kullandı: "Herkes bunun hakkında medyada konuşurken çocuklarım sürekli ağlıyordu. Bir anda her şeyin yıkıldığını hissettim. Ailem yıkılmıştı, Mauro bu nedenle kariyerini bitirmek istedi. Ama ben güçlü oldum ve herkese iyi olduğumu hissettirdim, çünkü her şey dağılıyordu."

"Biyopsi yaptırdım ve bu 15-20 gün sürdü. Hastalığımı yüzde 100 teyit edemediler. Bu yüzden verdikleri ilaçlarda hata yapmamak için mümkün olduğunca doğru bir şekilde hastalığı tespit etmek istiyorlar. 6 farklı hastalık olabilir."

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Wanda Nara'dan flaş itiraflar! Icardi'nin kariyeri direkten dönmüş
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