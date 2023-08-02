Zymer Bytyqi Antalyaspor’da

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine Asbaşkan Sinan Boztepe katıldı. Boztepe, transferde emin adımlarla ilerlediklerine dikkati çekerek, "Bu sezon dördüncü transferimizi 27 yaşındaki Zymer Bytyqi ile gerçekleştirdik. Önümüzdeki 3 yıl boyunca formamızı terletecek olması nedeniyle mutluyuz. 16 kez ülkesinin milli takımını giymiş olan başarılı futbolcunun camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor ve başarılar diliyorum" dedi.

Zymer Bytyqi ise yeniden Türkiye'de olmaktan mutlu olduğunu dile getirerek, "Antalya'nın ve bu kulübün bir parçası olmak, bu renkler için mücadele edecek olmak beni heyecanlandırıyor. Burada başarılı olmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım" diye konuştu.

Kanat oyuncusu Zymer Bytyqi, imza töreni sonunda Antalyaspor'un 1969 yılı nostalji forması ile objektiflere poz verdi.