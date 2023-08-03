100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu’nun üçüncü etabı tamamlandı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TBF tarafından Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla düzenlenen 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'nun üçüncü gününde Havza-Samsun etabı geçildi. Sporcular, Havza'dan çıkış alarak Kavak, Asarcık, Canik ve İlkadım ilçelerinden geçip, bitiş noktası olan Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nun önüne geldi. 135 kilometrelik etabı tamamlayan sporcular burada Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, TBF Asbaşkanı Bahattin Akyön, il protokolü ve vatandaşlar tarafından karşılandı.



DERECEYE GİREN SPORCULARA ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Yarışmanın üçüncü gününde ilk sırayı, Beykoz Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Yaroslav Parashchak, ikinci sırayı Vıno Sıko Team takımından Daniil Marukhin, üçüncü sırayı ise Beykoz Belediyesi Spor Kulübü'nden Maxımılıan Stedman elde etti. Ayrıca, genel klasman lideri Maximilian Stedman sarı mayonun sahibi oldu. En iyi tırmanışçılara verilen kırmızı mayoyu ve en iyi sprinterlere verilen yeşil mayoyu ise Dimitrey Bocharov kazandı. Turun en genç sporcusu Ali Labib Shotorban ise beyaz mayonun sahibi oldu. Dereceye giren sporculara ödülleri Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç tarafından verildi.



'FAALİYETLERİMİZ DEVAM EDECEK'

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Çok başarılı bir çalışma oldu. Bu tip organizasyonlar Samsun'umuzda devam edecek. Yarın sabah itibariyle bisikletçilere start vererek Çorum ve Çankırı üzerinden sporcularımız Ankara'ya ulaşacak ve bu etap tamamlanmış olacak. Samsun'umuz Milli Mücadele ateşinin yakıldığı 19 Mayıs 1919'daki gibi bir ruhla devam ediyor. Sporcularımızı çalışmalarını çok güzel bir şekilde sonlandırdı. Samsun'da 100. Yıl ile ilgili faaliyetlerimize devam edeceğiz" dedi.



'100. YIL BİZE UĞURLU GELDİ'

TBF Asbaşkanı Bahattin Akyön ise, Cumhuriyetimizin 100. Yılında Türk Bayrağımızın pedalların ışığında çevrildiği büyük bir organizasyon gerçekleştirdik. Turumuz 784 kilometreyi kapsamakta ve 6 ilden geçiş yapılıyor. Bu yarışın özelliği, Milli Mücadelede Mustafa Kemal Atatürk'ün geçtiği güzergâhların gelecek nesillere aktarılması ve unutulmaması için bu organizasyonu gerçekleştirdik. Sporcular ilk günkü heyecanını bugün de devam ettiriyorlar. Yarın Samsun-Çorum etabı koşulacak. Bu organizasyon olimpiyatlara puan veren, sporculara karne oluşturan bir organizasyon. 2024 Paris Olimpiyatları için burada bulunan bütün takımlar ve sporcular yarışıyorlar. Bizim ilk günkü etap birincimiz Ahmet Örken'di. Olimpiyat için büyük bir puan elde ettik. İkinci günde de Sarı Mayonun sahibi Ahmet Örken oldu. Dolayısıyla 100. Yıl bize uğurlu geldi" diye konuştu.

100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'nun 4. gününde ise sporcular Samsun Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu önünden başlayacak ve 176 kilometrelik Samsun-Çorum etabı geçilecek.