Adana Demirspor tur için sahasında Cluj’u ağırlıyor | CANLI

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Adana Demirspor, 1-1 rövanşında sahasında Cluj ile kozlarını paylaşacak.
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada, Nathan Verboomen düdük çalacak.
ADANA DEMİRSPOR - CLUJ MAÇI HANGİ KANALDA?
Adana Demirspor - Cluj maçı TV 8,5'ta canlı ve şifresiz yayınlanıyor.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Adana Demirspor: Karacic, Svensson, Gravillon, Semih, Rodrigues, Stambouli, Emre Akbaba, Belhanda, Yusuf Sarı, Akintola, Cherif Ndiaye.
Cluj: Sava, Mogos, Kresic, Ajeti, Muhar, Camora, Cvek, Avounou, Krasniqi, Yeboah, Birligea.