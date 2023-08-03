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Giriş Tarihi: 3.8.2023 19:49

Adana Demirspor tur için sahasında Cluj'u ağırlıyor | CANLI

Adana Demirspor tur için sahasında Cluj’u ağırlıyor | CANLI

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Adana Demirspor, 1-1 rövanşında sahasında Cluj ile kozlarını paylaşacak. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada, Nathan Verboomen düdük çalacak. Adana Demirspor - Cluj maçını haberimizden CANLI olarak takip edebilirsiniz...

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Adana Demirspor, 1-1 rövanşında sahasında Cluj ile kozlarını paylaşacak.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada, Nathan Verboomen düdük çalacak.

ADANA DEMİRSPOR - CLUJ MAÇI HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Cluj maçı TV 8,5'ta canlı ve şifresiz yayınlanıyor.

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İLK 11'LER BELLİ OLDU

Adana Demirspor: Karacic, Svensson, Gravillon, Semih, Rodrigues, Stambouli, Emre Akbaba, Belhanda, Yusuf Sarı, Akintola, Cherif Ndiaye.

Cluj: Sava, Mogos, Kresic, Ajeti, Muhar, Camora, Cvek, Avounou, Krasniqi, Yeboah, Birligea.

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Adana Demirspor tur için sahasında Cluj'u ağırlıyor | CANLI
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