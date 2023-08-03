Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Cengiz Ünder için bonuslarla 15 milyon Euro
Giriş Tarihi: 3.8.2023 10:24 Son Güncelleme: 3.8.2023 10:34

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Cengiz Ünder için bonuslarla 15 milyon Euro

CEYHUN SAMET YÜKSEL
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Cengiz Ünder için bonuslarla 15 milyon Euro

Fenerbahçe, Cengiz Ünder transferi için gözünü kararttı. Sarı-Lacivertliler, 13 milyon Euro artı 2 milyon Euro bonustan oluşan bonservis paketini Marsilya’ya sundu. Ödemenin büyük bölümünü peşin isteyen Fransız kulübü ile anlaşma için şartlar zorlanıyor.

Transferde futbolcularla kolayca anlaşan Fenerbahçe, kulüplerini ikna aşamasında büyük sıkıntı yaşıyor... Cengiz Ünder'le 80 milyon TL senelik net ücret karşılığı, 4 yıllık imza için el sıkışan Sarı-Lacivertliler, Marsilya ile bonservis için sıkı pazarlıkta. Kapıyı 20 milyon Euro'dan açan Fransızlara 10 milyon Euro ile giden yönetim, sonuç alamayınca gözünü kararttı ve rakamı 13 milyon Euro artı 2 milyon Euro bonus olarak güncelledi.

Marsilya 15 milyon Euro teklife sıcak ancak ödeme planında taraflar anlaşamıyor. Fransız kulübü, paranın büyük bir çoğunluğunu peşin istiyor. Fenerbahçe ise rakamı uzun taksitlere bölmenin peşinde. Fransa'nın önde gelen gazetelerinden L'Equipe; Fenerbahçe'nin, Cengiz Ünder'in transferi konusunda Marsilya ile anlaşmaya vardığını yazdı. Aynı haberde Sarı-Lacivertlilerin, milli futbolcu için 15 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Türkiye bir kabin memuru kaybetti Hollanda bir baş belası kazandı
Mustafa Sarıgül'den "değişim" isteyen Ekrem İmamoğlu'na bomba sözler: Gel bakalım aslan parçası!
Disney Plus'ın skandal Atatürk filmi kararına sert tepki: Bu kabul edilemez! Samimiyetsiz ve inandırıcılıktan uzak...
Son dakika haberleri: Galatasaray turu evinde aldı! Zalgiris’e tek gol yetti…
‘Öteki kadına’ tazminatta yargı yolları kapandı
Disney'den uluslararası "Atatürk" dizisi sansürüne FOX kılıfı: Türk milletinin aklıyla alay ediyorlar
Meral Akşener'e bir şok daha! İYİ Parti'de istifaların ardı arkası kesilmiyor
FETÖ üniversiteye girdi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Bunun adı ikiyüzlülük: Disney’e ve Ermeni lobisine boyun eğdiler! Ünlü isimlerin ‘Atatürk’ sessizliği…
ARKADAŞINA GÖNDER
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Cengiz Ünder için bonuslarla 15 milyon Euro
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA