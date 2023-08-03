FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Cengiz Ünder için bonuslarla 15 milyon Euro

Transferde futbolcularla kolayca anlaşan Fenerbahçe, kulüplerini ikna aşamasında büyük sıkıntı yaşıyor... Cengiz Ünder'le 80 milyon TL senelik net ücret karşılığı, 4 yıllık imza için el sıkışan Sarı-Lacivertliler, Marsilya ile bonservis için sıkı pazarlıkta. Kapıyı 20 milyon Euro'dan açan Fransızlara 10 milyon Euro ile giden yönetim, sonuç alamayınca gözünü kararttı ve rakamı 13 milyon Euro artı 2 milyon Euro bonus olarak güncelledi.

Marsilya 15 milyon Euro teklife sıcak ancak ödeme planında taraflar anlaşamıyor. Fransız kulübü, paranın büyük bir çoğunluğunu peşin istiyor. Fenerbahçe ise rakamı uzun taksitlere bölmenin peşinde. Fransa'nın önde gelen gazetelerinden L'Equipe; Fenerbahçe'nin, Cengiz Ünder'in transferi konusunda Marsilya ile anlaşmaya vardığını yazdı. Aynı haberde Sarı-Lacivertlilerin, milli futbolcu için 15 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.