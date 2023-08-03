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Giriş Tarihi: 3.8.2023 11:52 Son Güncelleme: 3.8.2023 11:53

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Nenad Bjelica, Alvaro Djalo'yu istiyor

SPOR SERVİSİ
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Nenad Bjelica, Alvaro Djalo’yu istiyor

Trabzonspor’un hocası Nenad Bjelica, Braga’nın 23 yaşındaki kanat oyuncusu Alvaro Djalo'nun adını yönetime verdi. Maliyet araştırması başladı.

Trabzonspor'da Mislav Orsic'in sakatlığı teknik direktör Nenad Bjelica'nın tüm planlarını altüst etti. Alternatifli ve rekabetçi bir kadro için sol kanat mevkiine transfer yapılmasını isteyen Hırvat çalıştırıcının, bir süredir takipte olduğu Bragalı Alvaro Djalo'nın ismini bordo-mavili kurmaylara verdiği öğrenildi.

Yönetim ise Portekiz ekibi ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve piyasa değeri 2.5 milyon Euro olan 23 yaşındaki oyuncunun şartlarını araştırmaya başladı. Geçtiğimiz sezon Braga formasıyla tüm kulvarlarda 41 karşılaşmaya çıkan Alvaro Djalo, 5 gol ve 4 asistlik bir performans ortaya koydu.

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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Nenad Bjelica, Alvaro Djalo'yu istiyor
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