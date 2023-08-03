Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Transfere katkı sağlayan RAMS Global'de Mauro İcardi mutluluğu
Giriş Tarihi: 3.8.2023 10:17 Son Güncelleme: 3.8.2023 10:18

Transfere katkı sağlayan RAMS Global'de Mauro İcardi mutluluğu

Transfere katkı sağlayan RAMS Global’de Mauro İcardi mutluluğu

Galatasaray’ın stat isim sponsorluğunu üstlenen RAMS Global, Arjantinli yıldız Mauro İcardi’nin transferinde de önemli rol oynadı. Şirket adına yapılan açıklamada “Stat isim sponsorluğunu üstlendiğimiz Galatasaray'ın, Mauro Icardi transferine katkıda bulunmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz” ifadelerine yer verildi.

Galatasaray'ın bu sezon stat isim sponsorluğunu üstlenen RAMS Global, Mauro İcardi transferinin gerçekleşmesinde de katkıda bulundu.

Geçtiğimiz sezon PSG'den kiralık olarak Galatasaray forması giyen Arjantinli golcü, Süper Lig'de 22 gol 7 asistlik performans ortaya koyarak taraftarın sevgilisi olmuştu. Transfer sezonu boyunca bonservisinin alınıp alınamayacağı merak konusu olan 30 yaşındaki İcardi'nin transferinin açıklanmasıyla sarı-kırmızılı taraftarlar adeta bayram yaşadı.

Transferin gerçekleşmesinde rol oynayan RAMS Global CEO'su Devran Bülbül de sponsorluk anlaşmasının imzalandığı basın toplantısında yaptığı açıklamada "Türk spor tarihinin en büyük sponsorluklarından birine imza attık. Bu konunun dışında da ben bir Galatasaray taraftarı, Galatasaray sevdalısı olarak kulübüme her konuda destek olabileceğim, elimden gelen her desteği sağlayacağımın sözünü veriyorum" ifadelerini kullanmıştı. Transferin ardından ise RAMS Global'den "Stat isim sponsorluğunu üstlendiğimiz Galatasaray'ın, Mauro Icardi transferine katkıda bulunmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz" açıklaması yapıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Türkiye bir kabin memuru kaybetti Hollanda bir baş belası kazandı
Mustafa Sarıgül'den "değişim" isteyen Ekrem İmamoğlu'na bomba sözler: Gel bakalım aslan parçası!
Disney Plus'ın skandal Atatürk filmi kararına sert tepki: Bu kabul edilemez! Samimiyetsiz ve inandırıcılıktan uzak...
Son dakika haberleri: Galatasaray turu evinde aldı! Zalgiris’e tek gol yetti…
‘Öteki kadına’ tazminatta yargı yolları kapandı
Disney'den uluslararası "Atatürk" dizisi sansürüne FOX kılıfı: Türk milletinin aklıyla alay ediyorlar
Meral Akşener'e bir şok daha! İYİ Parti'de istifaların ardı arkası kesilmiyor
FETÖ üniversiteye girdi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Bunun adı ikiyüzlülük: Disney’e ve Ermeni lobisine boyun eğdiler! Ünlü isimlerin ‘Atatürk’ sessizliği…
ARKADAŞINA GÖNDER
Transfere katkı sağlayan RAMS Global'de Mauro İcardi mutluluğu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA