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Giriş Tarihi: 4.8.2023 00:22

Türk takımlarının UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

AA
Türk takımlarının UEFA Avrupa Konferans Ligi’ndeki rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde rakiplerini eleyen Beşiktaş, Fenerbahçe ve Yukatel Adana Demirspor'un 3. eleme turunda karşılaşacağı takımlar belli oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında 2. eleme turu rövanş maçları oynandı.

İlk maçta 2-2 berabere kaldığı Bosna Hersek'in Zeljeznicar takımını rövanşta 2-0 mağlup eden Azerbaycan ekibi Neftçi, tur atlayarak Beşiktaş ile eşleşti.

Lüksemburg'un Differdange takımıyla ilk maçta 1-1 berabere kalan, rövanşta ise 4-3 kazanarak yoluna devam eden Slovenya temsilcisi Maribor, 3. eleme turunda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Macaristan ekibi Zalaegerszegi'yi ilk maçta 1-0 ve rövanşta 2-1'lik skorlarla yenen Hırvatistan temsilcisi Osijek ise 3. eleme turunda Adana Demirspor ile mücadele edecek.

Ligde 3. eleme turu müsabakaları, 10 ve 17 Ağustos'ta oynanacak.

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Türk takımlarının UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
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