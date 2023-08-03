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Giriş Tarihi: 3.8.2023 17:49

Yılport Samsunspor, Mohamed Ihattaren'in transferinden vazgeçti

AA
Yılport Samsunspor, Mohamed Ihattaren’in transferinden vazgeçti

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yılport Samsunspor, daha önce prensip anlaşmasına vardığı Hollandalı futbolcu Mohamed Ihattaren'in transferinden vazgeçildiğini bildirdi.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yılport Samsunspor, daha önce prensip anlaşmasına vardığı Hollandalı futbolcu Mohamed Ihattaren'in transferinden vazgeçildiğini bildirdi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kulübümüz geçtiğimiz günlerde, kontrat şartlarında mutabık kalınan futbolcu Mohamed Ihattaren'i sağlık kontrollerinden geçmesi ve sözleşme imzalaması için Samsun'a davet etmiş ve ardından futbolcu şehrimize gelmişti. Kulübümüz önceden mutabık kalınan şartları değiştirmeye çalışan ve kabul edilemez isteklerde bulunan futbolcunun transferinden vazgeçmiştir. Söz konusu durumu kamuoyunun dikkatine sunarız."

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Yılport Samsunspor, Mohamed Ihattaren'in transferinden vazgeçti
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