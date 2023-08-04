BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Roberto Pereyra’da pürüz çıktı

Beşiktaş'ta bir süredir transfer girişimleri sürdürülen Roberto Pereyra transferinde bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılar'ın başkanı Ahmet Nur Çebi, Roberto Pereyra için görüşmelerini sürdürüyor.

Son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'nin formasını giyen Arjantinli için eski Beşiktaşlı ve vatandaşı Jose Sosa devreye girdi. Oyuncunun ailesi ikna edilse de sözleşme konusunda birtakım pürüzler ortaya çıktı.

32 yaşındaki futbolcunun menajeri, sürekli olarak taleplerini değiştiriyor. Gösterilen bu tavır yüzünden de imzaların atılması bir hayli gecikti. İki taraf arasında orta yol aranıyor. (Fanatik)