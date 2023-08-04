Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Roberto Pereyra'da pürüz çıktı
Giriş Tarihi: 4.8.2023 11:47

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Roberto Pereyra'da pürüz çıktı

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Roberto Pereyra’da pürüz çıktı

Beşiktaş'ın girişimlerini sürdürdüğü Roberto Pereyra transferinde oyuncunun menajerinin sürekli talep değiştirmesi transferi geciktiriyor.

Beşiktaş'ta bir süredir transfer girişimleri sürdürülen Roberto Pereyra transferinde bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılar'ın başkanı Ahmet Nur Çebi, Roberto Pereyra için görüşmelerini sürdürüyor.

Son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'nin formasını giyen Arjantinli için eski Beşiktaşlı ve vatandaşı Jose Sosa devreye girdi. Oyuncunun ailesi ikna edilse de sözleşme konusunda birtakım pürüzler ortaya çıktı.

32 yaşındaki futbolcunun menajeri, sürekli olarak taleplerini değiştiriyor. Gösterilen bu tavır yüzünden de imzaların atılması bir hayli gecikti. İki taraf arasında orta yol aranıyor. (Fanatik)

EN ÇOK OKUNANLAR

Özgür Özel 'Genel Başkanlık' kavgasında vites yükseltti! Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na mesaj: Göreve talibim!
Son dakika haberleri: Gergin başlayan maçta Beşiktaş rahat kazandı! İşte Konferans Ligi'ndeki yeni rakibimiz...
PKK terör örgütü üyesi Alman Eva Maria Steiger etkisiz hale getirildi!
Disney Plus Atatürk dizisini yayından aldı! Tek kelime bile etmeyen CHP ve muhaliflere tepki yağdı: Sahtekarlıkları gün yüzüne çıktı!
Disney Plus’ın Atatürk dizisi kararına tepkiler dinmiyor: En sert yaptırımlar uygulanacak
Kira düğümü nasıl çözülür?
Cüzdan Atatürkçülüğü
THY'den özel proje: Türkiye semalarında ilk kez gerçekleşti!
Mühendisliklerde şans yüksek tıp ve hukukta dikkatli olun
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Roberto Pereyra'da pürüz çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA