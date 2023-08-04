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Giriş Tarihi: 4.8.2023

Cevaplandırmayan ceza alacak!

Samet YÜKSEL
Cevaplandırmayan ceza alacak!

“Bazı hakemler, gözlemcilerin verdiği notların objektif olmadığını söylediler. Her maçın en az 3 kritik pozisyonunu 80 gözlemci ve hakeme göndereceğiz. Yanıtlamayan, yaptırıma tabi tutulacak.”

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, MHK Yaz Semineri'nde zorlu geçecek yeni sezon öncesi hakemlere başarı dilerken şu bilgileri verdi: "VAR hakemliğinde uzmanlaşmaya giderken hakem kadromuzu genişlettik. Yeni sezonda VAR hakemleri de algoritmayla atanacak. Algoritmaya takımların istatistikleri de girilecek. Böylece maçların zorluk dereceleri takip edilecek. Bazı hakemler, gözlemcilerin verdiği notların objektif olmadığını söylediler. Her maçın minimum 3 olmak üzere kritik pozisyonlarını 80 gözlemci ve hakeme göndereceğiz. Cevaplandırmayan yaptırım alacak. Hakemler değerlendirmeye itiraz edemeyecek."

HAKEMLERİMİZİN HEDEFİ EURO 2024 OLMALI
İtalya Futbol Federasyonu ile birlikte 2032 Avrupa Şampiyonası'nı düzenlemek için başvuruda bulunulduğunu hatırlatan Büyükekşi, "10 Ekim'de Nyon'da yapılacak toplantıda İtalya Futbol Federasyonu ile sunum yapacağız. İnşallah bu işi alacağız. Burada hakemlerimizin de ilk hedefi 2024 Avrupa Şampiyonası'na gitmek olmalı" diye konuştu.

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Cevaplandırmayan ceza alacak!
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