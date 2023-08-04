Cevaplandırmayan ceza alacak!

FF Başkanı Mehmet Büyükekşi, MHK Yaz Semineri'nde zorlu geçecek yeni sezon öncesi hakemlere başarı dilerken şu bilgileri verdi: "Yeni sezonda VAR hakemleri de algoritmayla atanacak.Bazı hakemler, gözlemcilerin verdiği notların objektif olmadığını söylediler. Her maçın minimum 3 olmak üzere kritik pozisyonlarını 80 gözlemci ve hakeme göndereceğiz. Cevaplandırmayan yaptırım alacak.İtalya Futbol Federasyonu ile birlikte 2032 Avrupa Şampiyonası'nı düzenlemek için başvuruda bulunulduğunu hatırlatan Büyükekşi,İnşallah bu işi alacağız. Burada hakemlerimizin de ilk hedefi 2024 Avrupa Şampiyonası'na gitmek olmalı" diye konuştu.