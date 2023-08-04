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Giriş Tarihi: 4.8.2023 11:50

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Edin Dzeko'dan Krunic'e transfer telefonu

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Edin Dzeko’dan Krunic’e transfer telefonu

Fenerbahçe'nin transfer listesinin en başında bulunan isimlerden birisi olan Rade Krunic için Edin Dzeko devreye girdi. Boşnak golcü, yıldız oyuncuyu ikna etmek için telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kanarya'nın Bosnalı golcüsü, vatandaşı Krunic'i aradı ve Fenerbahçe'ye gelmesi konusunda onu ikna etmek adına telefonla görüşme yaptı.

Fenerbahçe, 29 yaşındaki futbolcu ile her konuda anlaşmış durumda. Ancak Milan, futbolcusunu 10 milyon Euro'nun üzerinden bir bonservis bedeline satmak konusunda inat ediyor.

Sarı-Lacivertlilerin şu an için tecrübeli oyuncu için 5 milyon Euro teklif ettiği ve bu rakamın beklentilerin altında kaldığı bildirildi. Taraflar arasındaki görüşmelerin tüm hızıyla devam ettiği ve sözleşmesi 2025 yılında bitecek oyuncunun da Türkiye'ye gitmek konusunda Milano temsilcisine baskı yaptığı ifade edildi. (Fanatik)

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Edin Dzeko'dan Krunic'e transfer telefonu
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