FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Edin Dzeko’dan Krunic’e transfer telefonu

Kanarya'nın Bosnalı golcüsü, vatandaşı Krunic'i aradı ve Fenerbahçe'ye gelmesi konusunda onu ikna etmek adına telefonla görüşme yaptı.

Fenerbahçe, 29 yaşındaki futbolcu ile her konuda anlaşmış durumda. Ancak Milan, futbolcusunu 10 milyon Euro'nun üzerinden bir bonservis bedeline satmak konusunda inat ediyor.

Sarı-Lacivertlilerin şu an için tecrübeli oyuncu için 5 milyon Euro teklif ettiği ve bu rakamın beklentilerin altında kaldığı bildirildi. Taraflar arasındaki görüşmelerin tüm hızıyla devam ettiği ve sözleşmesi 2025 yılında bitecek oyuncunun da Türkiye'ye gitmek konusunda Milano temsilcisine baskı yaptığı ifade edildi. (Fanatik)