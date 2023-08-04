FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Tete bitti bitiyor

Fenerbahçe, sağ kanat transferi için Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'le sözleşmesini sonlandıran Tete'den vazgeçmiyor... Tatilini Bodrum'da geçiren 23 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun menajerinin dün İstanbul'a gelmesi transfer ateşini alevlendirdi.

Sambacı, 6 milyon Euro maaş isteğinden pazarlıklar sonucu 5 milyon Euro'ya düştü. Fenerbahçe ise ilk teklifi olan 3 milyon Euro'yu 4'e çıkartarak ciddi bir adım attı. Maaş konusunda orta yolun bulunması halinde imzalar atılacak. Geçen sezon ara transferde Leicester City'de kiralık forma giyen Tete, 13 lig maçında 737 dakika oynayıp 1 gol atmıştı.