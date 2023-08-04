Gurur tablosu: 3 bin 617 madalya

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin 2023 yılında kazandığı madalya sayılarını paylaştı. Ay-Yıldızlılar'ın uluslararası organizasyonlarda 3 bin 617 madalya kazandığını belirten Bakan Bak, "2002 yılından bugüne dek başlatmış olduğumuz tesisleşme hamlesi içerisinde çok büyük yatırımlar gerçekleştirdik.Daha gidecek yolumuz, sevinçle sarılacak nice günlerimiz var. Var olun çocuklar!" ifadelerini kullandı. Ayrıca Dünya Serbest Dalış Kupası'nda 100 metreye 3 dakika 14 saniye içinde dalarakBakan Osman Aşkın Bak, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ı makamında kabul ederek Challenger Kupası'nda şampiyon olan Filenin Efeleri ile Milletler Ligi'nde mutlu sona ulaşan Sultanlar'ın başarısını kutladı.