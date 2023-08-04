Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Konyaspor'dan Dimitri Payet harekatı
Giriş Tarihi: 4.8.2023 12:09

Konyaspor'dan Dimitri Payet harekatı

Konyaspor’dan Dimitri Payet harekatı

Hücum hattına dünyaca ünlü bir yıldız kazandırıp taraftarını yeniden tribüne çekmek isteyen Konyaspor, transferde büyük bir bomba patlatma peşine düştü. İç Anadolu ekibi, Marsilya'daki kontratı sona eren Dimitri Payet'i kadrosuna katmak adına harekete geçti.

Teknik direktör Aleksandar Stanojevic yönetiminde güçlü bir kadroyla lige girmek isteyen Konyaspor, transferde büyük bir bomba patlatmak istiyor. Yeşil-Beyazlılar, Dimitri Payet'e teklif yaptı. Yeşil-Beyazlılar ile Marsilya'dan ayrılan 37 yaşındaki kanat oyuncusu arasındaki görüşmeler devam ediyor.

TÜM ŞARTLAR ZORLANACAK
Daha önce Pendikspor'a geleceği iddia edilen Payet'le; Süper Lig'den bir takım daha ilgileniyor. Dimitri Payet, 6 sezondur Marsilya formasıyla çıktığı 326 maçta 78 gol, 95 asistlik katkı sağladı.

Taraftarını yeniden heyecanlandıracak ve tribüne çekecek isimler üzerinde duran yönetimin dünyaca ünlü yıldızı kadrosuna katmak adına tüm şartları zorlayacağı ifade edildi. Türkiye'den gelen diğer teklife göre daha önde olan yönetimin transferin maliyeti için kaynak oluşturduğu gelen haberler arasında... (Fanatik)

EN ÇOK OKUNANLAR

Özgür Özel 'Genel Başkanlık' kavgasında vites yükseltti! Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na mesaj: Göreve talibim!
CHP’de yerel seçim paniği! O isim canlı yayında itiraf etti: Hatay'ı ve Eskişehir’i kaybedecekler
Son dakika haberleri: Gergin başlayan maçta Beşiktaş rahat kazandı! İşte Konferans Ligi'ndeki yeni rakibimiz...
PKK terör örgütü üyesi Alman Eva Maria Steiger etkisiz hale getirildi!
Cüzdan Atatürkçülüğü
Kira düğümü nasıl çözülür?
Disney Plus Atatürk dizisini yayından aldı! Tek kelime bile etmeyen CHP ve muhaliflere tepki yağdı: Sahtekarlıkları gün yüzüne çıktı!
Disney Plus’ın Atatürk dizisi kararına tepkiler dinmiyor: En sert yaptırımlar uygulanacak
Mühendisliklerde şans yüksek tıp ve hukukta dikkatli olun
THY'den özel proje: Türkiye semalarında ilk kez gerçekleşti!
ARKADAŞINA GÖNDER
Konyaspor'dan Dimitri Payet harekatı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA